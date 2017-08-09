Солнечное затмение 2017: что нельзя делать в этот день





Стоит сказать, что солнечное затмение в этом году будет историческим и уникальным. А все потому, что он продлится целых полтора часа. Жаль, что в Украине солнечное затмение нельзя будет увидеть, но жители США смогут наблюдать его, передает Joinfo.ua.

Хотя украинцы не смогут насладиться увлекательным затмением, астрологи говорят, что влияние солнечного затмения на человека будет заметно вне зависимости от того, видели вы его или нет. Мы приготовили для вас несколько рекомендаций от астрологов.

Напомним, что солнечное затмение будет проходить 21 августа, и оно будет длительным.

Что нельзя делать

Запомните, астрологи не рекомендуют начинать новые дела в этот день. Даже если вы вспомнили что-то очень важное, то постарайтесь отложить на следующий день все действия.

Не рекомендуется проводить серьезные медицинские процедуры. Употребление алкоголя в этот день тоже категорически запрещено. Ученые считают, что эффект от него может быть слишком непредсказуемым.

Бытует мнение, что многие люди во время солнечного затмения становятся вспыльчивыми и раздражительными. Если вы начнете чувствовать злость, то постарайтесь успокоиться и помедитировать.



Если назревает конфликт в доме, то максимально необходимо сгладить обстановку, иначе серьезная ссора неминуема.





Что же можно делать в этот день?

Астрологи уверяют, что в день солнечного затмения можно очистить свой дом и свои мысли.

Ритуал очищения очень простой – примите душ или ванну. Для очищения своего дома можете навести порядок в шкафах комнаты, кухни, а также протрите полы влажной тряпкой.

Ранее мы сообщали, что лунное затмение затмило наш мир своей красотой. Зрители удивительного явления выкладывают снимки в Интернет и делятся своими впечатлениями.

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