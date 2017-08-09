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В Украине снова дорожает алкоголь


В Украине снова дорожает алкоголь

Кабинет Министров Украины повысил минимальные розничные цены на алкоголь. Постановление правительства вступит в силу с даты его публикации , передает Joinfo.ua.


Что почем?


Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 грн до 79,55 грн.


Согласно постановлению, принятому в ходе заседания правительства в среду, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повысятся с 348,9 грн до 397,76 грн/литр 100%-го спирта. Оптово-отпускные цены на этот вид продукции повышаются на 19,4% — до 268,67 грн/литр 100%-го спирта.


Минимальные цены на вина натуральные будут повышены на 12% — до 37 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты — на 7%, до 45 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л — на 13,3%, до 79,19 грн.



В Украине снова дорожает алкоголь

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 336,22 грн за 1 литр 100%-го спирта до 386,98 грн, розничной — с 524,5 грн до 597,3 грн, "четыре звезды", соответственно, с 352,24 грн до 412,85 грн и с 599,5 грн до 645,17 грн, "пять звезд", соответственно, с 384,29 грн до 495,95 грн и с 599,5 грн до 692,6 грн.


Постановление вступит в силу с даты его публикации.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее в Киеве подорожал проезд в маршрутках "Киевпастранс".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264403-news.html
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