Пенсии в 2017 году, последние новости: будет ли индексация осенью для неработающих пенсионеров





Свежие данные по поводу индексации пенсий в России свидетельствуют о том, что государству с каждым годом становится все труднее исполнять свои социальные обязательства. Всему виной пресловутой экономический кризис, который никак не может ослабить свои вожжи и позволить россиян вздохнуть с облегчением.В ближайшее время распределительная пенсий в РФ может попросту превратиться в пособие по бедности. Соответствующий вывод сделал заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. Он дал понять, что подобное развитие событий случится в том случае, если обязательная накопительная система будет переведена в добровольный формат, когда россиянам придется копить на будущую пенсию самостоятельно."Тех, кто воспользуется добровольными накоплениями, останется в лучшем случае 10, ну от силы 15 процентов", - полагает он. По его словам, самостоятельное накопление может быть интересно только людям с высокими доходами. "Остальные будут получать распределительную пенсию, которая будет небольшой, скорее похожей на пособие по бедности", - добавляет эксперт, уточняя, что в подобных условиях в стране фактически сложатся две пенсионные системы: для бедных и богатых.Важной особенностью нынешнего года станет то обстоятельство, что индексировать пенсии работающим пенсионерам не будут. Их пенсия будет зафиксирована на текущем уровне, а для ее повышения человеку необходимо уволиться. В этом случае им проведут сразу все пропущенные индексации, доведя пенсионную выплату до актуального уровня.Наибольшую выгоду в этом плане получат высокооплачиваемые работающие пенсионеры. Ведь на протяжении прошлого года неоднократно поднимался вопрос в правительстве о том, чтобы приостановить выплату пенсий пожилым людям, которые в год зарабатывают более миллиона рублей. Но в итоге власти решили пока не отнимать пенсию о богатых пенсионеров.Некоторые россияне задаются вопросом о том, когда пройдет следующая индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Быть может это случится осенью 2017 года? Увы, но ответ на этот вопрос отрицательный, так как правительство на данном этапе не может изыскать свободных денежных ресурсов на проведение индексации. По-крайней мере об этом декларируется сегодня. Что будет дальше - покажет лишь время, поэтому у отечественных пенсионеров всегда должна теплиться надежда на светлое завтра.

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