Материнский капитал в 2017 году: новости о последних изменениях, размер выплаты, индексация в ближайшие годы





Вокруг программы материнский капитал все чаще появляются сообщения о том, что в обозримом будущем она может быть свернута. В пользу такого развития событий указывает несколько факторов: отсутствие средств на продление программы и низкая ее рентабельность.Впрочем, доводы экспертов, ратующих за отмену программы маткапитал, остаются постепенно в прошлом. Дело в том, что им на смену приходят свежие комментарии со стороны властей о том, что на самом деле материнский капитал продолжит свое существование. Более того уточняется, что данная программа будет постоянно видоизменяться, так как она пользуется повышенным спросом со стороны населения страны.В нынешнем году сертификаты на семейный капитал получат 829,86 тысяч семей. Тогда как в 2018 году его получат 810,14 тысяч семей. Все это будет требовать выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Речь идет о суммах в размере 324,2 миллиарда рублей в 2017 году и 340,6 миллиарда рублей через год после этого. Впрочем, государство не готово отказываться от таких весомых затрат, так как данная программа неимоверно полезна в плане социальной направленности.Если раньше сообщалось об индексации размера материнского капитала в 2017 году, то сейчас подобные очерки больше не обсуждаются. Дело в том, что размер помощи в рамках этой программы закрепили на уровне в 453 тысячи рублей вплоть до 2020 года.Как и прежде, потратить материнский капитал, который выдается за второго и последующих детей, можно на образование ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на улучшение жилищных условий семьи. Именно последний пункт пользуется огромной популярностью среди россиян. Среди нововведений можно выделить тот пункт, что отныне средства "Материнского капитала" можно направить на обустройства жилья для ребенка с ограниченными возможностями, а также на его другие актуальные нужды.

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