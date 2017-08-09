Какой сегодня праздник по церковному календарю, 9 августа 2017: сегодня отмечается народный праздник





Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник в нашей стране, продолжает находиться в авангарде интересов россиян. Очень большой интерес проявляется к такому моменту, как праздники по церковному календарю, коих имеется внушительное количество.В этом плане сегодняшний день не является исключением из правил, так как 9 августа отмечается православный праздник. Речь в данном случае идет о Дне памяти великомученика и целителя Пантелеимона. В народном календаре день также неразрывно связан с этим великомучеником, о чем мы и расскажем в сегодняшнем обзорном материале о праздниках.Будущий святой был родом из города Никомедия. Его отец, имени которого мы не знаем, был знатным и богатым язычником, а мать, Еввула — христианкой.Отец назвал сына Пантолеон, что в переводе означит «лев во всем», и когда Еввула умерла, отдал его в языческую школу.В то время в этой школе преподавал знаменитый врач Евфросин, учеником которого и стал Пантолеон. Очень скоро о способном юноше узнал император Максимиан, который приказал доставить Пантолеона ко дворцу.В Никомедии было довольно много христиан, и один из них, пресвитер Ермолай, рассказал Пантолеону о Христе. Юный врач решил проверить истинность Ермолаевой веры, и когда увидел умершего от укуса змеи мальчика, попросил Христа воскресить его. И случилось чудо - мальчик воскрес!Естественно, что после этого Пантолеон стал христианином и принял крещение от Ермолая с именем Пантелеимон.С этих пор, Пантелеимона исцелял больных не столько при помощи врачебного искусства, сколько именем Христовым. Больные стекались к нему в великом множестве и очень быстро многие врачи Никомедии лишились своих доходов.Поэтому, неудивительно, что снедаемые завистью, они отправили императору донос на Пантелеимона, в котором говорилось, что он посещает в тюрьмах христиан и исцеляет их именем Христа.Пантелеимона привели в императорский дворец. Император обратился к нему с просьбой опровергнуть донос. Однако, святой, вместо этого, предложил Максимиану устроить испытание. К нему привели неизлечимого больного и он его исцелил, в то время, как языческие жрецы этого сделать не смогли.Свидетели чудесного исцеления уверовали во Христа, что обозлило и ожесточило императора, который потребовал от Пантелеимона отречения от своей веры. Святой отказался. Тогда, ему на шею привязали камень и бросили в море. Но, Пантелеимон остался невредим.Тогда, его начали мучить другими способами - жгли свечами, рвали его тело железными когтями, колесовали, погружали в кипящее олово, бросали к диким зверям. Но, никакие муки не смогли заставить Пантелеимона отказаться от Христа.Император принял решение покончить со святым через отсечение головы. С первого раза отрубить его голову не получилось, и поэтому святой сам попросил воинов все-таки исполнить приказ.Когда срубленная голова Пантелеимона упала на землю, то из раны, согласно преданию, потекло молоко, а не кровь, а масличное дерево, к которому он был привязан, тут же покрылось плодами. Тело мученика было брошено в костер, но не смотря на это, не сгорело, а чуть позже было с почестями погребено христианами.Сегодня честная глава великомученика Пантелеимона хранится в Пантелеимоновом монастыре, который находится на Святой Горе Афон.Мученик почитается как покровитель воинов и покровитель врачей. Также, свои молитвы к нему обращают те, кто хочет получить исцеление от тех, или иных болезней.Этот день посвятили великомученику Пантелеймону. Родившийся в конце 3 века в состоятельном языческом семействе в Никомедии, он от рождения был наречен Пантолеоном.Получив блестящее образование врача под руководством прославленного лекаря Евфросина, юноша сам лечил людей. Случай свел его с христианским проповедником Ермолаем, праздник которого приходится на день раньше Пантелеймона.Ермолай не только открыл юноше основы христианства, но и крестил его с новым именем, что, согласно легенде, произошло после того, как Пантелеймон обратился к Христу с молитвой о том, чтобы был спасен ребенок, которого укусила змея. Когда чудесное исцеление свершилось, Пантелеймон продолжил врачевать многих людей, но теперь не брал с них платы, а при случае оказывал помощь и тем христианам, кто за свою веру был заточен в темницу.Император Максимилиан однажды узнал о талантливом враче-христианине и приказал ему отречься от веры, тем самым сняв с себя обвинение, и тогда юноша вместе простого отказа предложил испытать свою веру. Был принесен тяжелобольной человек и началось состязание - кто скорее вылечит его - доктор-язычник или Пантелеймон. Когда победил святой христианин, Максимилиан не принял этого и приказал казнить его. Но, стоило Пантелеймона привязать к дереву и отрубить ему голову, как олива тот же час принесла множество плодов.На Руси Пантелеймон считается покровителем воинов - возможно оттого, что его имя до крещения означает «лев во всем» - и целителем. В народе его также прозвали Палием и приносили молитвы об исцелении от всяких недугов.Травники собирались в поля да леса, чтобы собрать целебные дары природы. Но для полевых работ день не подходил: «Палий - пали копны», «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб».Другими прозвищами святого были Кочанник, Кочанный - то была пора, когда на огородах капуста в кочаны завивалась. А прошлогоднюю капусту этим днем доставали да стряпали с ней слоеные пирожки, которыми угощались в особенности дети, доставалось угощение и странникам да нищим людям.Капусту в деревнях и селах особо уважали. Ели ее сырую, в салатах, варили щи да борщи, любили тушеной хоть с мясом, хоть отдельно. А уж на зиму солили и квасили помногу и обязательно. О том и поговорки складывали: «Без капусты брюхо пусто», «Ельник-березник - чем не дрова? Хлеб да капуста - чем не еда?», «Хлеб да капуста лихого не допустят».Совпадал день Пантелеймона с заживным праздником, когда в церкви несли колоски с полей для освящения, чтобы после хранить их в доме.Именинники в этот день: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.

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