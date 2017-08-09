Авторизация
 
  • 09:09 – Никита Джигурда меняет школу своим детям 
  • 09:09 – Ученыве доказали, что человек может запоминать информацию во время сна 
  • 09:09 – Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается 
  • 09:09 – Коллекторы взыщут с населения РФ 20 млрд руб долгов по ЖКХ 


Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается


Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается

Согласно прогнозу Гисметео Украина, 9 августа стоит ожидать возвращения жаркой погоды на всей территории Украины, передает Joinfo.ua.


Запад


На западе Украины осадков не ожидают, зато синоптики обещают, что жара несколько спадет. Температура воздуха в регионе ожидается +28...+30 ночью +13...+15.


Север


На севере страны синоптики обещают жаркую погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +28...+30, ночью +13...+15.


Юг


В южных областях Украины по-прежнему небывалая жара – днем ожидается температура +34...+36, ночью +20...+22.


Восток


В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +29...+31, ночью +18...+20.


Центр


В центральных областях ожидается жаркая погода. Температура воздуха в среднем по региону днем +28...+30, ночью +16...+18.


Киев



Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается

В Киеве утреннее прояснение не сделает погоды на фоне пасмурного дня в целом. Впрочем, синоптики обещают, что в столице осадков ожидать не следует. Днем температура воздуха будет колебаться между +24…+25, ночью +19…+18.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, согласно прогнозам Гисметео, в Украине после 10 августа ожидается похолодание, вплоть до «прихода» ранней осени.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264300-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%