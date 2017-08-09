Гисметео Украина: погода на 9 августа – жара возвращается





Согласно прогнозу Гисметео Украина, 9 августа стоит ожидать возвращения жаркой погоды на всей территории Украины, передает Joinfo.ua.

Запад

На западе Украины осадков не ожидают, зато синоптики обещают, что жара несколько спадет. Температура воздуха в регионе ожидается +28...+30 ночью +13...+15.

Север

На севере страны синоптики обещают жаркую погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +28...+30, ночью +13...+15.

Юг

В южных областях Украины по-прежнему небывалая жара – днем ожидается температура +34...+36, ночью +20...+22.



Восток

В городах восточной Украины ожидается жаркая погода. Температура днем +29...+31, ночью +18...+20.

Центр

В центральных областях ожидается жаркая погода. Температура воздуха в среднем по региону днем +28...+30, ночью +16...+18.

Киев





В Киеве утреннее прояснение не сделает погоды на фоне пасмурного дня в целом. Впрочем, синоптики обещают, что в столице осадков ожидать не следует. Днем температура воздуха будет колебаться между +24…+25, ночью +19…+18.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, согласно прогнозам Гисметео, в Украине после 10 августа ожидается похолодание, вплоть до «прихода» ранней осени.

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