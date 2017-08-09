Народные приметы: 9 августа





Святой Пантелеимон родился в языческой семье в Никомедии. Отец отправил его на обучение к известному врачу, после чего он стал знатным лекарем. Однажды, Пантелеимон встретил Ермолая, попав под его влияние, поверил в Господа, передает Joinfo.ua.

Именно вера в Господа натолкнула Пантелеимона на праведную жизнь. После этого лекарь начал лечить абсолютно всех людей, без корысти для себя. В список его пациентов попадали часто и плененные христиане.

Язычник император Максимилиан узнал о помощи Пантелеимона простым христианам и предложил отречься от веры, но тот отказал ему. Император приказал слугам казнить Пантелеимона.

Примечательно, что после казни, на оливковом дереве моментально созрели плоды. В православных церквях святого почитают, как целителя и покровителя воинов.

Учитывая, что святой был знатным лекарем, крестьяне молились ему, прося исцеления от болезней и защиты от различных недугов.

В то же время люди считали этот день несчастливым.

«Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб»

«Палий — пали копны».



Святого Пантелеимона прозвали еще Кочанным или Кочанником потому, что в это время начинали завиваться капустные витки. Учитывая это, хозяйки пекли пирожки с капустной начинкой.

«Хлеб да капуста лихого не допустят»

«Ельник-березник — чем не дрова? Хлеб да капуста — чем не еда?»

«Без капусты брюхо пусто».

Уважайте и чтите народные приметы и обычаи наших предков. Смотрите также календарь всех праздников до конца месяца.

Именинники 9 августа: Кирилл, Климент, Анфиса, Герман, Иван, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон.

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