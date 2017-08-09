9 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби», родилась американская эстрадная певица Уитни Хьюстон. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1942 - Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»
1938 - Леонид Кучма украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005)
1963 - Уитни Хьюстон американская эстрадная певица, актриса, продюсер
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