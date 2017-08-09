9 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби», родилась американская эстрадная певица Уитни Хьюстон. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

9 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1942 - Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»

1938 - Леонид Кучма украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005)



1963 - Уитни Хьюстон американская эстрадная певица, актриса, продюсер





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