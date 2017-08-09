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9 августа в истории: чем запомнился этот день


9 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби», родилась американская эстрадная певица Уитни Хьюстон. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


9 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1942 - Впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби»


1938 - Леонид Кучма украинский политик и государственный деятель, 2-й Президент Украины (1994-2005)


1963 - Уитни Хьюстон американская эстрадная певица, актриса, продюсер



9 августа в истории: чем запомнился этот день

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 9 августа 2017 года.


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