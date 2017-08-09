День Пантелеймона Целителя: как молиться и о чем просить Святого





Пантелеймон Целитель – один из самых почитаемых святых у православных христиан. День его памяти отмечается ежегодно 9 августа, передает Joinfo.ua.

Биография Святого Пантелеймона Целителя

Родился будущий целитель Пантелеимон в знатной семье язычника Евсторгия и христианки Еввулы, в Никомедии. Городе, который располагался на подступах к Константинополю (Стамбулу) на берегу Мраморного моря. Мать воспитывала маленького Пантолеона (что значит «по всему лев») в православных традициях: любви к людям и строгости к себе. Еввула рано ушла из земной жизни. Отец старался дать Пантолеону прекрасное образование и отдал сына на обучение к знаменитому тогда врачу Евфросину, который врачевал самого царя.

В это время (303 год) в Никомедии тайно проживал старец Ермолай, уцелевший после сожжения 20 тысяч христиан в Никомидийской церкви. Из окна своего убежища он не раз видел спешившего на учёбу Пантолеона. Однажды он позвал юношу к себе, и они познакомились. Наставления старца о Христе юноша принял в своё сердце и часто стал заходить к Ермолаю. Однажды он попросил у старца крещения, рассказав ему, как, решив испытать слово Божие, дал новую жизнь ребенку, которого смертельно укусила змея. При крещении святой Ермолай нарёк его Пантелеймоном, что означает «всемилостивый». И начал юноша Пантелеймон, служа людям, творить чудеса врачевания, исцеляя страждущих, больных, убогих и нищих. Когда отец увидел, как Пантелеймон именем Господа исцелил слепого, – уверовал и покрестился.

Вскоре о красивом юноше, творившем чудеса исцеления, узнал римский император Максимиан (284-305) и захотел сделать его своим придворным врачом. Пантелеймон отказался. В 305 году по доносу императору о лечении христианских узников, Пантелеймон предстал перед Максимианом, который требовал от него отречься от веры. Но вместо этого Пантелеймон с именем Иисуса Христа на глазах у всех исцелил, как все были уверены, безнадёжно больного человека. Это ожесточило и разозлило римского императора. Он казнил исцелённого, восславившего Христа, а Пантелеймона приказал придать мучениям. Стражники долго пытали Пантелеймона раскалённым оловом, топили, бросали диким зверям, рвали тело железными пиками… Но Пантелеймон так и не отрёкся от веры. Он повторял в глаза Максимиану: «Умереть за Христа для меня приобретение». Взбешённый Максимиан приказал Пантелеймона «казнить усечение головы мечом», а тело придать огню…





Одна из самых известных и почитаемых святынь христианского мира, кровь святого великомученика Пантелеймона, хранится в монастыре Воплощения Господня в Мадриде. В течение всего года кровь пребывает в твёрдом состоянии, и только в день памяти мученической кончины святого Пантелеймона 9 августа ( 27 июля по Григорианскому календарю), без всякого вмешательства человека, она принимает жидкое состояние. Так происходит каждый года с момента, когда пузырек с кровью святого Пантелеймона был принесен в монастырь в 1616 году. Это чудо не повторялось во время Первой мировой войны и в год начала гражданской войны в Испании, в 1936-м.

О чём просят Пантелеймона Целителя

Перед иконой великомученика Пантелеймона молятся о здравии своем и близких людей, об избавлении от боли или мучений, об исцелении недуга или болезни.





Молитва Святому Пантелеймону о здравии

Эту молитву должен читать заболевший человек наедине с собой

"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь".

Молитва Святому Пантелеймону об исцелении

"О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне! Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владьще и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих. Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Молитва Пантелеймону Целителю о выздоровлении

"О, преславный мучениче и доблий воине Небеснаго Царя, Пантелеймоне всеблаженне, Милостиваго Бога преизрядный подражателю, иже Христа на земли дерзновенно исповедав и многообразный за Него муки претерпев, неувядаемый приял еси венец на небеси, идеже вечнаго наслаждаешися блаженства и со дерзновением Престолу Трисолнечнаго Божества предстоиши! К твоему Христоподражательному состраданию по Бозе прибегаем вси мы грешнии и всеусердно молим тя, теплаго заступника и предстателя нашего: не престай призирати на нас, сущих в нуждех и скорбных обстояниих, и твоею молитвенною помощию и цельбоподательною силою избавляй нас присно от лютых зол, всегубительства и всякия иныя беды и болезни. Ты бо приял еси, святе, неоскудную благодать исцелений от Спаса нашего Иисуса Христа за твердую твою к Нему веру, при чистом и непорочном житии, запечатленную мученичеством и многопобедною твоею кончиною, в нейже по данней ти благодати и наименован от Христа Пантелеимоном, милости тезоименитым, милующим всех притекающих к тебе в скорбех и болезнех. Сего ради ведуще тя милостиваго ко всем помощника и исцелителя, с верою взываем к тебе, услыши нас и богоприятным ходатайством твоим подавай нам вся благопотребная в житий сем и нужная к вечному спасению. Мученическим же дерзновением твоим умоли Милостиваго Бога, да помилует нас, грешных и недостойных, по велицей милости Своей, да избавит от труса, потопа, огня, меча и всякаго праведнаго гнева и прещения, благовремение подвизая нас к очистительному и умилостивительному во гресех наших покаянию, ради множества щедрот Своих, да подаст всем нам безбедное, тихое и богоугодное житие, и всех нас от врагов видимых и невидимых да сохранит благодатию Своею и непобедимым ополчением ангел Своих, имиже ограждаеми и наставляеми да поживем в веце сем в покаянии, чистоте и в творении богоугодных дел; да сподобимся твоим теплым предстательством христианскую кончину улучити безболезненну, мирну, непостыдну, избавится от козней воздушных князей тьмы и вечныя муки и быти наследниками безконечнаго, всеблаженнаго царствия. Ей, угодниче Божий! Не престай молитися за ны грешныя, да, твоим ходатайством временных и вечных бед избавлени, величаем тебе, заступника нашего и молитвенника, и вечно прославляем общаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы писали, как молиться Казанской иконе Божьей Матери.

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