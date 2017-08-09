Когда откроют Египет для российских туристов: свежие новости на сегодня, 9 августа 2017 года





Восстановления авиационного сообщения между Россией и Египтом ожидает большое число туристов из нашей страны. Люди, откровенно говоря, заждались того момента, когда у них появится возможность отдохнуть в "стране пирамид".Накануне в прессе появились данные о том, что Каир счел придирками предыдущую инспекцию из Москвы. Причиной послужило то обстоятельство, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах. Российские эксперты объяснили, что египетская сторона не выходит на нормальный контакт и не приглашает россиян для того, чтобы был совершен новый этап инспекции.В складывающихся сегодня условиях Россия попросту не может закрыть глаза на очевидные огрехи в вопросах безопасности, ежели речь идет о египетских аэропортах, которые ранее неоднократно становились объектом нападок со стороны террористов.Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих воздушных гавань. В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности, которые еще предстоит проверить российским специалистам.За время отсутствия авиасообщения России и Египта после авиакатастрофы над Синайским полуостровом и, как следствие, отсутствия турпотока, количество отелей в этой стране сократилось более чем на две трети, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.По его словам, после прекращения авиасообщения с Россией до 70% гостиниц на египетских курортах, особенно трехзвездочные, были законсервированы."За два года простоя они, скорее всего, успели прийти в негодность", - считает Голов.В случае восстановления авиасообщения России и Египта отечественные туристы, по мнению эксперта, столкнутся с тем, что в первое время это однозначно будет не тот отдых, к которому привыкли россияне.За период простоя, отельеры распустили часть персонала, и собрать в короткие сроки большой штат квалифицированных горничных и официантов будет трудно.Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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