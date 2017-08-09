Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: сколько будет действовать





С программой поддержки отечественных семей материнский капитал связано большое количество информации. В последнее время в основном муссируются обсуждения о том, что в будущем она прекратит свое существование. Впрочем, под собой эти сообщения не имеют ничего реального.Свежие новости указывают на инициативу со стороны Министерства труда о надобности продления программы до 2023 года. При этом глава ведомства Максим Топилин отметил, что документ не согласован с экономическим блоком."Мы свою позицию не меняли. Я буквально вчера внес в правительство проект закона по этому поводу", - сказал Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, а также пояснил, что власти уверены, что в будущем маткапитал должен лишь развиваться и совершенствоваться.Интересно остановиться и на другом предложении по модернизации материнского капитала. В данном контексте речь идет о внедрении в действие дополнительной меры стимулирования рождаемости: выплачивать по 250 тысяч рублей тем женщинам, которые до 35 лет решаться родить второго ребенка.Изначально объем семейного капитала составлял 250 тысяч рублей, но за счет систематической индексации в 2015 году он вырос почти вдвое - до 453 тысяч. В последние три года индексация размера сертификата не предусмотрена.В заключении только лишь напомним о том, что материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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