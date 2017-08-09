Пенсия 2017: кому повысили с 1 августа, последние новости о индексации для работающих





Ситуация с пенсиями в России оказалась напряжена после того, как государство честно призналось в отсутствии свободных денежных средств на индексацию. Сразу же со стороны пенсионеров посыпались обвинения в адрес властей, так как жители страны были недовольны тем фактом, что страна постепенно отрекается от своего социального статуса, который неоднократно провозглашался.Ранее сообщалось о том, что повышение пенсий работающим пенсионерам пройдет с 1 августа 2017 года. Корректировку осуществит Пенсионный фонд России. Особенностью перерасчета станет его беззаявительный характер. Это означает, что индексация пройдет в автоматическом режиме, а пенсионерам не потребуется куда-то ходить и что-то подписывать.Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей. Кстати, в 2016 году, по информации ПФР, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров.Однако эйфории у трудящихся пенсионеров быть не должно. Дело в том, что на сегодняшний момент можно констатировать, что 9,6 млн работающих пенсионеров в обозримом будущем будут получать пенсионные выплаты без индексации. Однако определенные подвижки в направлении возвращения индексации имеются.Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике.Как известно, трудности экономического характера буквально заставили российских властей пойти на столь непопулярную меру, как отказ от индексации пенсий для работающих граждан. Многие статьи расходов были перераспределены, а от некоторых пришлось и вовсе отказаться. В правительстве посчитали, что в наименьшей степени от отмены индексации пенсий пострадают те граждане, которые продолжают официальную трудовую деятельность.Однако сейчас все чаще стали возникать разговоры о том, чтобы вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Впрочем, точные сроки не называются.Что касается дальнейших перспектив, то в 2018 году в нашей стране будут индексироваться пенсии только для тех пенсионеров, которые прекратили официальную трудовую деятельность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264274-news.html