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Календарь лунный стрижек на август 2017 года: когда следует красить и стричь волосы


Календарь лунный стрижек на август 2017 года: когда следует красить и стричь волосы
С помощью лунного календаря стрижек, который будет представлен на август 2017 года, можно распланировать свой визит в парикмахерскую. Ведь, как известно, существуют благоприятные и не совсем дни для стрижки и окраски волос.

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

Уже давно известно, что Луна, в зависимости от фазы, в которой она находится, оказывает различное влияние на людей. На энергетическом уровне Лунные фазы представляют различные виды передачи солнечной энергии, которые оказывают влияние на все виды и формы жизни на нашей планете. Поэтому от фазы Луны зависит не только самочувствие людей, но и то, как будут развиваться те или иные жизненные ситуации.

В августе 2017 года благоприятными будут такие дни:

• 3 августа - растущая Луна в Стрельце
• 5 августа - растущая Луна в Козероге
• 14 августа - убывающая Луна в Тельце
• 22 августа - растущая Луна в Деве
• 23 августа - растущая Луна в Деве
• 28 августа - растущая Луна в Скорпионе
• 31 августа - растущая Луна в Козероге

В августе будут также и неблагоприятные дни для стрижки:

• 11 августа - убывающая Луна в Овне
• 18 августа - убывающая Луна в Раке

Хотя общее правило гласит, что на растущую луну стричь волосы лучше, некоторые знаки зодиака по-особому влияют на процедуры по уходу за собой.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264272-news.html
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