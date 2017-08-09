Календарь лунный стрижек на август 2017 года: когда следует красить и стричь волосы





С помощью лунного календаря стрижек, который будет представлен на август 2017 года, можно распланировать свой визит в парикмахерскую. Ведь, как известно, существуют благоприятные и не совсем дни для стрижки и окраски волос.Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на август: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.Уже давно известно, что Луна, в зависимости от фазы, в которой она находится, оказывает различное влияние на людей. На энергетическом уровне Лунные фазы представляют различные виды передачи солнечной энергии, которые оказывают влияние на все виды и формы жизни на нашей планете. Поэтому от фазы Луны зависит не только самочувствие людей, но и то, как будут развиваться те или иные жизненные ситуации.• 3 августа - растущая Луна в Стрельце• 5 августа - растущая Луна в Козероге• 14 августа - убывающая Луна в Тельце• 22 августа - растущая Луна в Деве• 23 августа - растущая Луна в Деве• 28 августа - растущая Луна в Скорпионе• 31 августа - растущая Луна в Козероге• 11 августа - убывающая Луна в Овне• 18 августа - убывающая Луна в РакеХотя общее правило гласит, что на растущую луну стричь волосы лучше, некоторые знаки зодиака по-особому влияют на процедуры по уходу за собой.

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