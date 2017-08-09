Рецепт малосольных огурцов: как приготовить в пакете





Здорово похрустеть малосольными огурчиками, поданными с тарелкой молодой картошки - к такому летнему ужину и котлет не нужно! Ароматно, аппетитно - с чесночком и с укропчиком!Вам уже захотелось попробовать, даже нет сил ждать, пока заквасятся огурчики? А я сейчас расскажу, как приготовить вкуснейшие малосольные огурцы всего за 15 минут! И стеклянная тара не понадобится, так как мы будем солить огурцы в пакете. В самом обычном бутербродном пакетике. Данный способ засолки насколько необычен, настолько и прост, а какая вкуснотища получается!• огурцы (не крупные) — 1 кг;• соль — 1 ст. л.;• укроп — 1 пучок.По желанию рецепт также можно дополнить двумя-тремя зубчиками чеснока.Огурцы хорошо промыть и срезать «попки» с обоих концов. Если у вас крупные огурцы, то их можно порезать на несколько частей, длиной примерно 10-12 сантиметров. Укроп и чеснок мелко порубить.В полиэтиленовый пакет сложим подготовленные огурцы, укроп и чеснок и засыплем солью. Столовая ложка соли должна быть без горки.Пакет хорошо завязать. Для прочности лучше всего использовать два пакета.Пакет с огурцами нужно тщательно потрясти, чтобы соль, зелень и чеснок равномерно распределились.Пакет с огурчиками кладем в холодильник примерно на 6-8 часов. Желательно за это время пакет пару раз достать и перетрясти для более равномерной засолки.Через указанное время быстрые малосольные огурчики будут абсолютно готовы. Вы и сами это поймете по свежему аппетитному аромату из пакета.Малосольные огурцы, приготовленные по этому замечательному рецепту получаются очень вкусными, крепким, хрустящим.

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