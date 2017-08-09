Рецепт салата "Цезарь": как приготовить классический салат с курицей

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Способ приготовления:

Салат "Цезарь" с курицей своим появлением обязан случаю. Американский ресторатор Цезарь Кардини был застигнут врасплох большой группой голодных гостей, возвращавшихся со съемок фильма.На тот момент на кухне практически не оставалось продуктов, но талантливый повар в течение нескольких минут придумал, как готовить блюдо, которое не только понравилось неожиданным посетителям, но и обессмертило его имя.Сегодня практически всем известно, как приготовить салат "Цезарь" с курицей. Классический вариант, правда, курицу не включал - она появилась в рецепте несколько позже.80 гр - Салат Ромэн20 гр - Чесночные гренки25 гр - Сыр Пармезан50 гр - Куриная грудка50 гр - Соус ЦезарьСоль, перец по вкусуКуриную грудку промыть и обсушить. Затем куриную грудку посолить, поперчить и выложить в глубокую тарелку с растительным маслом, мелко рубленным чесноком, листиками розмарина. Мариновать 30 минут. Затем куриную грудку обжарить и порезать на тонкие пластины.Листья салата Ромэн тщательно промыть и просушить. Затем листья салата Ромэн порвать руками на небольшие фрагменты удалив сердцевины листьев.Из белого пшеничного хлеба сделать чесночные гренки. Нарезать хлеб ровными кубиками, удалив корочку. Хлебные кубики посолить, сдобрить натертым чесноком и растительным маслом. Затем хлебные кубики подсушить в духовке, до появления золотистого цвета.Листья салата Ромэн заправить соусом Цезарь, добавить гренки, натертый сыр Пармезан. Как приготовить соус Цезарь, узнайте из рецепта другого блюда. Аккуратно перемешать и выложить на тарелку. Украсить обжаренными кусочками куриной грудки, ломтиками сыра Пармезан и чесночными гренками.

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