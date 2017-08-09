"Мимоза" салат, рецепт: как готовить, что нужно

Салат мимоза в нашей стране готовится в основном по праздничным поводам. Однако это вовсе не причина для отказа от данного блюда в будние дни, когда хочет обновить стол и привнести что-то новое.
Салат мимоза - это один из видов классических салатов, который был очень популярен в СССР. Сегодня не только в России, но и в СНГ салат мимоза сохранил свою популярность и украшает праздничные столы и новогоднее меню в качестве традиционного русского салата.
Вкус мимозы очень нежный и приятный, любит его как взрослые, так и дети. Мы каждый раз вспоминаем о своем детстве, когда готовили этот салат, причем с большим удовольствием.Салат Мимоза: рецептИнгредиенты:
• Банка консервы в масле;
• 3 яйца;
• 4 картофелины;
• 2 огурца;
• Плавленый сырок;
• Лук;
• Зелень;
• Майонез.Приготовление:
Отвариваются картофель и яйца, очищаются. Натираются две картофелины, равномерно выкладываются и смазываются майонезом. Измельчается консерва, половина которой помещается на картофель, сверху - мелко нарезанный лук.
Следующим слоем идет перетертый на терке огурец, смазанный майонезом. Отделяем белки от желтков, перетираем на терке, обмазываем майонезом и выкладываем на огурцы.
Заранее поместите в холод сырок, чтобы его легко можно было натереть, это будет следующий слой. После этого все слои повторяются и завершаются перетертыми желтками. Поставьте рецепт салата мимоза с консервой в холод на пару часов для пропитки, и он станет намного вкуснее.
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