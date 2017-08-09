Новости Украины сегодня, 09.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 9 августа





Последние новости из Украины свидетельствуют о большом количестве событий, происходящих в этой стране, либо тесно с ней связанных. На сегодня, 9 августа, уместно остановиться на следующих: в Крыму оценили новую глупость со стороны обезумевшего Киева. Генштаб ВСУ подсчитал потери за время конфликта в Донбассе. Поезда в обход Украины поедут в этом году.Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что украинцам не нужно посещать Россию, является всего лишь нагнетением страха. Об этом заявил зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов."Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", - заявил он. Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна была организовать нормальный таможенный переход. "Ну Бог с ними, время все покажет", - отметил зампред Госсовета Крыма.Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что блокировка авиасообщения между Россией и Украиной была верным шагом. По его словам, гражданам Незалежной вообще не стоит посещать своего восточного соседа. "Я считаю, что нечего туда ездить", - заявил чиновник.Омелян полагает, что украинцы могут ездить в Россию только с одной целью - для посещения родственников. "Если мы идем в Европу - мы должны идти в Европу", - поведал руководитель министерства инфраструктуры Украины.Украина прервала авиационное сообщение с Россией еще в октябре 2015 года, с началом зимнего расписания. В санкционный список попали крупные российские авиаперевозчики: "Аэрофлот", S7, "Якутия" и другие. Самолеты этих компаний регулярно выполняли рейсы на территорию Крымского полуострова, который Киев до сих пор продолжает считать своей территорией.Однако на этом нынешние украинские власти не остановились, продолжив обрубать транспортные и коммуникационные каналы с Россией, тем самым лишь усложняя жизнь своим собственным гражданам. Так, в июне руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин заявил о необходимости ужесточения пограничного контроля с Россией. "Я считаю, что мы должны перейти на биометрические паспорта", - заявил он.Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что с начала боевых действий в Донбассе погибли более двух тысяч военнослужащих.«У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых. Это чисто боевые потери. Небоевые - 871 человек, в целом погибли 3178 человек», - уточнил Муженко.Стоит отметить, что в конце марта в Минобороны Украины заявили, что в результате боевых действий в Донбассе погибли 2629 украинских военнослужащих и более 9,4 тысячи силовиков получили ранения.Ранее стало известно, что украинские силовики понесли потери при попытке проникновения на территорию ДНР, подорвавшись на собственном минном поле.В российском Минтрансе рассказали о сроках запуска обходных железнодорожных путей у границы с Украиной. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. «В этом году», - отметил Соколов.Примечательно, что в Минобороны РФ ранее называли сроком окончания строительства путей август 2017 года, а в РЖД - осень текущего года. «Рабочее движение на участке Журавка-Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», - отметил осведомленный источник.Ранее Соколов выразил убеждение, что построенный в Ростовской и Воронежской областях железнодорожный перегон усилит независимость России. Выступая на церемонии награждения 39-й отдельной железнодорожной бригады Минобороны России орденом Жукова, глава Минтранса обратил внимание, что участок дороги «позволит обеспечивать… скоростной пропуск пассажирских и грузовых составов в направлении юга». Перегон длиной в 270 километров пути и состоит из 8 станций, 15 платформ и более ста технических сооружений.

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