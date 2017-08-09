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Манник на кефире: рецепт простой вкусного пирога


Манник на кефире: рецепт простой вкусного пирога
С помощью такого незамысловатого блюда как манник на кефире можно с легкостью разнообразить привычный стол. Готовится оно быстро и просто, а требуемые ингредиенты имеются практически в каждом доме. Следует взять за основу лишь несколько правил приготовления манника.

Если кто-то думает, что приготовить манник в домашних условиях, очень сложная задача, то стоит сразу же развеять этот стереотип. Дело в том, что для приготовления данного пирога не требуется много времени и особенных кулинарных знаний.

Манник - это незаменимое блюдо для загруженной делами современной женщины, и для него можно взять кефир вчерашний, который уже сам не выпьешь и не предложишь ребенку. А основной компонент - манка, есть в арсенале на каждой кухне. Поэтому мы расскажем, как приготовить манник на кефире.

Манник на кефире: рецепт вкусный и простой

Ингредиенты:

✓ Яйца 3 шт.
✓ Соль ½ чайной ложки
✓ Сахар 1 стакан
✓ Манная крупа 1 стакан
✓ Кефир или простокваша 1 стакан
✓ Сода ½ чайной ложки
✓ Сливочное масло 100 г
✓ Изюм
✓ Мука 1 стакан

Приготовление:

Яйца взбиваем с солью, добавляем сахар и опять взбиваем, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем. Простоквашу или кефир гасим содой, добавляем в общую массу и взбиваем. Затем добавляем манку, изюм и муку (на данном этапе можно добавить тертую морковь или тыкву, будет очень вкусно и красиво). Все перемешиваем до получения консистенции густой сметаны и даем постоять 30 минут. Форму для выпекания смазываем маслом и выкладываем готовое тесто.

Выпекаем 30 минут при температуре 240 градусов. Готовый манник вынимаем из формы, даем остыть. Сверху можно на усмотрение смазать мёдом, кремом (например, взбитая сметана с сахаром) или посыпать сахарной пудрой.


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