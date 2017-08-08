Леонид Каденюк: Земля - это наш дом и надо защитить и сохранить его





Осенью этого года в Киеве состоится масштабное событие - международный Форум «Космос и Будущее». Мы уже начали представлять спикеров Форума в интервью с Риком Тамлинсоном.

Сегодня продолжаем знакомство со спикерами - в эксклюзивном интервью на вопросы Председателя UkraineIS Сергея Вакарина ответил первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

- Спасибо за поддержку нашей идеи об организации Международного молодежного Форума «Космос и будущее»! Как Вы оцениваете роль космоса как интегрирующей платформы нашего будущего – науки, экономики, нового человечества?

Л.Каденюк: - Вселенная - неисчерпаемый источник знаний, столь необходимых для сохранения и прогресса земной цивилизации.

Уже в древности ученые считали, что космос определяет прошлое, настоящее и будущее человечества, а также каждого отдельно взятого человека, что жизнь и космос

неразделимы.

Космос - не бесконечная пустота, как кажется на первый взгляд. Он переполнен уникальной информацией и, вероятно, и той, о которой мы даже не подозреваем, но нужной, бесконечным количеством вопросов и ответов. Чтобы определить эти вопросы и найти ответы на них, необходимо обладать огромными знаниями различных наук.

- Вы много лет зажигательно выступаете перед разными аудиториями, написали замечательную книгу "Миссия - космос". Возникает ощущение, что Ваш полет и подготовка к нему стали для Вас удивительным источником энергии, которую Вы до сих пор передаете землянам!

Л.Каденюк: - Вспоминая свой долгий и непростой, но очень интересный путь к осуществлению мечты - космического полета, должен отметить большое количество случайностей, которые способствовали достижению цели. Каждая из них - важное звено жизненной цепочки, без которой не осуществилась бы главное событие жизни - полет в космос.

Вспоминая и анализируя прошлое, я испытал такое ощущение, что кто-то сознательно и заранее спланировал и создал эту цепочку, который еще можно назвать жизненной судьбой. При этом не только создавая определенные преграды, но и оберегая. А мне оставалось только принимать решения, полагаясь на интуицию, также бы извне кем привнесенную в сознание.

Наблюдение за Землей и космосом я воспринимал как чтение чрезвычайно интересной и редкой книги, которую за всю историю человечества держать в руках повезло единицам. И я это понимал. Конечно, с моей стороны было бы неправильным не воспользоваться случаем прочитать как можно больше ее уникальных страниц.





- Меня Ваше выступление на конкурсе NASA Space Challenge в Киеве вдохновило заняться космической темой – мне с коллегами удалось привести украинскую команду Marshopper к глобальной победе. А на Форуме, который мы запланировали сейчас, мы хотим продемонстрировать, что космос может вдохновить молодежь, заставить задуматься и по-новому посмотреть на свое будущее. О чем задумывались Вы во время полета?

- Л.Каденюк: - в пространстве жилых отсеков "Колумбии" сразу привлекли внимание легкость и простота управления телом ( «как рыба в воде"), стали источником неожиданного, но устойчивого ощущения давно знакомой среды, в которой я когда-то был сам. Быстрая и беспроблемная адаптация к внеземному состоянию усилили такие неожиданные, но приятные впечатления. Казалось, что мой организм "соскучился" за невесомостью, а память "вспомнила" ее.

Перед появлением на свет человек в утробе матери находится в жидкости (с точки зрения физики - гидроневесомости). Возможно, этот аргумент также имеет право на объяснение моих космических ощущений.

Смелой, почти фантастической, но, считаю, небезосновательной была мысль, что человек когда-то прибыла на Землю из космоса. Поэтому состояние невесомости ей известно и "записано" в генетической памяти. То есть в памяти каждого из нас. Если мы найдем в себе эту "запись", то, "прочитав", получим ответ, когда именно стали жителями Земли. Кстати, внеземное происхождение человека предполагают и ученые.



С космической орбиты всю Землю как планету можно осмотреть за 90 минут полета. Хотелось бы особо отметить, что во Вселенной, начиная от атомов и кончая звездными системами и скоплением галактик, наблюдается поражающая воображение гармония и порядок.



Как отметил астрофизик Алан Лайтман, "то, что Вселенная был создана столь высокоорганизованной, - загадка для ученых". При этом возникло желание, чтобы "космос" в смысле "порядок" существовал в сознании каждого из нас. Только при таких условиях он будет в человеческом обществе в целом.

А возможно, гравитация (всемирное тяготение) - это прерогатива Высшего Разума, тайну природы которой он и не планирует раскрыть перед человеком, поскольку с ее помощью руководит Вселенной, упорядочивает и «держит» этот порядок в "своих руках". Поэтому отдать людям такой рычаг он никогда не согласится.

Впечатления от космических наблюдений заставляли задуматься и над многими земными проблемами, проблемами человеческого общества - насколько правильно оно существует.





- Мы надеемся, что космос и, в частности, наш Форум станет основой для нового прорыва в различных сферах - науке, технике, образовании, экологии, в чем так остро нуждается Украина и мир. Вы активно участвуете в обновлении этих направлений – на что бы Вы посоветовали обратить внимание участникам Форума?

Л.Каденюк: - Если человечество хочет выжить, ему придется осваивать Космос, для чего необходимо развивать все перечисленные направления.

Вот лишь один пример. Летательные аппараты, которые используются человеком для полетов в космос в наше время, принцип работы двигателей которых построен на действии реактивной силы, имеют ограниченные возможности. На них далеко и быстро не совершишь путешествие во Вселенной. Поэтому следует сосредоточиться на создании принципиально новых двигателей космических летательных аппаратов. Например, с использованием сил и источников энергии гравитационного или электромагнитного происхождения, которые доминируют в просторах Вселенной и которые не нужно накапливать на борту летательного аппарата.

Именно находясь в космосе, задумываешься о необходимости поисков надежной защиты своего дома - планеты Земля. Человек уже научился рассчитывать траектории движения космических объектов и предусматривать критическое сближение Земли с ними. Вероятность столкновения нашей планеты с другим космическим телом достаточно мала. Но она существует и может иметь катастрофические последствия, как это уже бывало в истории ее существования. Поэтому, используя и совершенствуя современные технические средства и методики, надо делать все для предотвращения катастрофы.

Во время полета, восхищение от невероятной красоты Земли постоянно сопровождалось мыслями о несовершенстве человеческого общества, законов, по которым оно существует. Увиденное с земной орбиты заставило задуматься и над отсутствием гармонии между природой и человеческим обществом. К сожалению, развитие цивилизации углубляет эту дисгармонию. Человек должен задуматься над этим, срочно изменить концепцию своего существования на Земле и осознать, что одним из его предназначений является сохранение биосферы планеты как среды, благодаря которой он существует.

Поэтому в своих выступлениях я постоянно поднимаю проблему экологической безопасности, призываю к широкому международному обсуждению Экологической Конституции Земли. Вопрос о ее принятии впервые поставила перед мировым сообществом именно Украина.

Спасибо Вам за интервью и за вдохновение!

Л.Каденюк: - До встречи на Форуме!

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