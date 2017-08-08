ID-паспорта с цифровой подписью начнут выдавать в Украине уже осенью





Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что уже с осени 2017 года украинцы смогут обменять обычный паспорт-книжечку на ID-карту с электронной цифровой подписью, передает Joinfo.ua.

По словам премьер-министра, до конца года будет запущен еще ряд онлайн-сервисов – например, регистрация ребенка и регистрация брака.





Гройсман напомнил, что с весны текущего года в Украине введен ряд электронных услуг, которые касаются регистрации предпринимательства. По его словам, с помощью онлайн-сервиса в стране открыто уже 1211 ФЛП.



Преимущества нововведений

Следует напомнить, что внутренние паспорта в виде ID-карты в Украине выдают с 1 января 2016 года. Технология MobileID предоставит пользователям возможность оплачивать услуги, ставить электронные подписи к документам и получать доступ к защищенным электронным документам при помощи своего мобильного телефона. Технология также предусматривает взаимодействие между мобильными операторами, центрами сертификации ключей и различными порталами электронного взаимодействия с гражданами путём предоставления в пользование владельцам мобильных телефонов специальных SIM-карт со встроенными алгоритмами идентификации. С 2000 года подобные сервисы внедрены в большинстве стран ЕС и СНГ.

Напоминаем, что журналисты ДжоИнфоМедиа выяснили, какой паспорт является самым лучшим для путешественника.

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