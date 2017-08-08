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Манник на кефире: рецепт простого, но вкусного пирога


Манник на кефире: рецепт простого, но вкусного пирога
Рецептов изысканной выпечки великое множество. Но один из них стоит особняком - это манник на кефире. От одного его названия становится тепло и радостно на душе. Вспоминается детство и бабушкин завтрак - стакан свежего молока и кусочек ароматного воздушного манника. Это ли не минуты счастья?

Традиционным способом выпекания пирога является классический рецепт манника на кефире. Именно кефирное тесто с манной мукой считается самым простым в приготовлении, но невероятно нежным и пышным. Такой пирог получится даже у неопытной хозяйки, а простота состава делает манник одним из самых экономных и доступных изделий.

Помимо того, что манник - вкусная и простая выпечка, это и еще полезный для нашего организма продукт. Не стоит забывать, что главный ингредиент - манная крупа - является результатом переработки зерен пшеницы. Это природная кладовая витаминов и полезных веществ.

Манник на кефире: рецепт

Ингредиенты:

– 1 стакан манной крупы
– 1 стакан кефира
– 2 яйца
– 1 стакан сахара
– 1/2 ч.л соды (не гасить)
– Кусочек сливочного масла для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Смешать в миске манную крупу и кефир, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
2. В отдельной миске слегка взбить 2 яйца и сахар. Добавить соду, перемешать.
3. Яичную массу добавить в кефир с манной крупой. Хорошо перемешать.
4. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смазать кусочком сливочного масла. Вылить полученное тесто в форму, выпекать 25-30 минут.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264077-news.html
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