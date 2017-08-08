Помидоры на зиму: рецепт вкусных помидоров





Кто из нас не любит соленые помидорчики, по вкусу похожие на бочковые? Нежные, ароматные, пощипывающие язык, они всегда желанные гости на каждом столе. Но вот беда - солить томаты в бочках нет никакой возможности у жителей многоэтажных домов, а вкусной закусочки так хочется! На выручку придут рецепты засолки помидоров на зиму в банках, которые точь-в-точь как бочковые.Это признанная классика зимних заготовок. Маринованные помидоры - непременный атрибут нашего застолья, любимая закуска и традиционное дополнение к любым блюдам как праздничного, так и повседневного домашнего стола. Секреты маринадов передаются в семьях из поколения в поколение, и в кругу друзей и коллег всегда известно, у кого получаются самые вкусные и красивые помидоры. Вот один из таких рецептов.• Лук репчатый - 2 средних головки• Чеснок - 4-5 зубчиков• Морковь - 1 шт. средней величины• Сельдерей - 3 веточки• Перец горький горошек - 5-6 штук• Душистый перец - 3-4 штуки• Гвоздика - 2-3 штуки• Соль - 2 ст. ложки• Сахар - 3 ст. ложки• Уксус - 2.5 ст.ложки 9% (или 1 ч. ложку 70%)Уложенные в банку помидоры и пряности залить кипящей водой для прогрева на 10-15 минут. Слить воду, довести до кипения, добавить соль, сахар и уксус - и залить банки с небольшим переливом. Закатать и поставить на крышки, укутав для длительного остывания. Помидоры получаются пряными, вкусными, крепенькими!

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