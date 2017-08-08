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Яблочный Спас 2017: какого числа отмечается, традиции и приметы


Яблочный Спас 2017: какого числа отмечается, традиции и приметы
В 2017 году церковный праздник Яблочный Спас или Второй Спас будут отмечать 19 августа, как и каждый год. С этим церковным праздником связано большое количество примет и традиций, чем обусловлен повышенный интерес к нему именно сейчас, за несколько дней до наступления Яблочного Спаса.

Считается, что именно в этот день природа начинает оборачиваться к осени. Ночи становятся более длинными и холодными. Для людей же это пора нового урожая. Везде созревали плоды спелых яблок. Новый урожай освещали в церкви и его можно было есть.

В этот день также устраивали народные гулянья. Яблочной выпечкой принято угощать всех желающих.

Яблочный Спас в 2017 году: история и традиции

Из освященных фруктов и ягод готовят постные блюда - пироги и булки с фруктовой начинкой, варенье, джемы, компоты, сушеные фрукты и ягоды и так далее.

В старину девушки просили у яблонь красоты и молодости, вплетая их листву в венки. К вечеру, люди выходили в поля и с песнями и хороводами встречали приходящую осень.

По народным поверьям фрукты запрещалось есть до освящения. С первым съеденным плодом полагается загадывать желание, которое непременно должно будет сбыться.

В Яблочный Спас люди считают, что привычные для всех фрукты обретают магическую силу, а блюдо из яблок обязательно должно присутствовать на столе в каждом доме. В этот праздник обычно молятся за детей.

В народе верили, что в этот день по погоде можно узнать, какими будут осень и начало зимы - солнечный день предвещал ясный и морозный январь, а дожди обещали снежную зиму.

Люди считали, что от ритуалов и обрядов, проведенных в Яблочный Спас, зависело благополучие в будущем, поэтому в этот день освящали землю под новый урожай.


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