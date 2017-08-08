Когда откроют Египет для россиян в 2017 году: новости сегодня о полетах





Актуальной информации о сроках восстановления авиасообщения между Россией и Египтом по сути нет. Ответственные ведомства и министерства предпочитают отмалчиваться. По этой причине в прессе возникают необоснованные данные, которые строятся на основе догадок.В частности, согласно подобным сведениям, в 2017 году ждать и надеяться на открытие Египта никак нельзя. К такому выводу можно прийти на основе противоречий между двумя странами, которые имеют место быть до сих пор, а связаны они с вопросами безопасности.Будет ли открыт Египет для российских туристов в 2017 году? Этот вопрос в настоящее время широко обсуждается в обществе. Ответить на него утвердительно нельзя, но ежели опираться на предварительные данные, то можно предположить, что осенью текущего года египетское направление станет снова доступно для россиян. Однако это далеко не точно.Недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Египет выполнил уже 90% совместного плана по обеспечению безопасности в аэропортах страны.Самые свежие данные указывают на то, что авиационное сообщение между странами будет восстановлено осенью 2017 года. Однако говорить об этом с уверенностью не стоит, так как ранее временные рамки неоднократно переносились.Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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