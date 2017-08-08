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Гисметео Украина: погода на 8 августа – жара сдает позиции


Гисметео Украина: погода на 8 августа – жара сдает позиции

Согласно прогнозу гисметео Украина, погода 8 августа порадует нас спавшей жарой, передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.


Запад


На западе страны ожидается температура 23…25 градусов тепла днем, 11…13 тепла ночью. Осадков не предвидится.


Север


На севере Украины ожидается температура днем 23...25 градусов тепла, и 13…15 градусов тепла ночью. Ожидаются ливни, грозы и град.


Юг


В южных областях жара еще сохранит свои позиции. Так, днем тут ожидается температура +34...+37 градусов тепла, ночью – 20…22 градуса. Дождей не предвидится.



Гисметео Украина: погода на 8 августа – жара сдает позиции

Восток


В восточных областях Украины 7 августа ожидается температура днем 32…34 градусов тепла, ночью – 19…21 градус. Дожди и грозы.


Центр


В центральных областях Украины синоптики прогнозируют температуру днем 28…30 градуса тепла. Ночью температура – 19…21 градус тепла.


Киев


Погода в столице Украины 8 августа будет с дождями и грозами, а температура воздуха составит 23...25 градусов тепла днем, и 14…16 градусов тепла ночью.


Журналист ДжоИнфоМедиа Фёдор Карамазов напоминает о том, что синоптики ранее предупреждали: в Украину придет 37-градусная жара.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263985-news.html
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