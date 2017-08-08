Народные приметы: 8 августа





Как известно, святой Ермолай – один из Никомидийских мучеников. Ермолай жил в 4 веке, и чудом спасся от огня. Император Максимилиан приказал сжечь всех христиан. Когда Ермолая поймали язычники, он отказался предавать Господа, передает Joinfo.ua.

Язычники подвергли Ермолая страшным пыткам, заставляя отречься от христианства, но мученик категорически отказался идолопоклонству, за что поплатился жизнью.

Наши предки в этот день старались закончить жатву на поле, так как чаще всего сегодня погода стояла ясная и теплая, они говорили:

«Ермолай — хлеб прибирай».

На Руси 8 августа, люди отправлялись в сады для сбора яблок. Но их никто не ел, так как нужно было дождаться Яблочного Спаса.



На Ермолая знахари выходили в леса и собирали целебные травы.

Уважайте и чтите мудрый крестьянский народ. Вас также могут заинтересовать народные приметы на весь август.

Именинники 8 августа: Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

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