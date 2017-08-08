8 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, учрежден Кубок Дэвиса. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1899 - Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник
1900 - Учрежден Кубок Дэвиса
1951 - родился Станислав Садальский - актер театра и кино, телеведущий
2008 - Открылись XXIX летние Олимпийские игры в Пекине (Китай)
2008 - Трагедия в Южной Осетии
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