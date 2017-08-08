8 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, учрежден Кубок Дэвиса. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

8 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1899 - Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник

1900 - Учрежден Кубок Дэвиса

1951 - родился Станислав Садальский - актер театра и кино, телеведущий







2008 - Открылись XXIX летние Олимпийские игры в Пекине (Китай)

2008 - Трагедия в Южной Осетии

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