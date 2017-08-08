Как правильно нужно благодарить людей





Давайте спросим себя, почему большинство людей в наше время закрываются от общества и живут каждый «на своей волне»? Одной из причин является отказ людей от элементарной благодарности за простую помощь и готовность быть полезными. А ведь слово «спасибо» уже давно применяется в ежедневной речи, расскажет JoInfo.ua.

Что означает слово "спасибо"

В наше сложное время очень редко удается услышать «спасибо» от постороннего человека, что порой для нас это, скорее, неожиданно, и воспринимаем мы это с удивлением.

Само слово «спасибо» обозначает «Спаси, Бог». Получается, когда мы благодарим человека, мы, наоборот, закрываем связь с ним, как будто просим Бога спасти нас от него. Оказывается, само слово имеет сильную энергетику, поэтому высшие силы защищают нас от общения с человеком, которому это слово предназначено. И, получается, от всех, кому было сказано «спасибо» мы закрываемся. Так кому же мы говорим это слово?

Вы не замечали, что зачастую мы говорим «спасибо» человеку, от которого хотим отмахнуться. Да –да. Вы неосознанно, подсознательно говорите ему, что да, вы благодарны, но у вас свои дела. Значит, внешне вы и вправду благодарите, а вот внутренне…прочувствуйте такие моменты еще раз.

Не говорите «спасибо» человеку, с которым вы желаете общаться. Вы сами не заметите, как ваши отношения будут ухудшаться.

Как правильно благодарить





Поэтому, если вы действительно благодарны человеку за оказанную услугу, то просто скажите «благодарю». Так, на энергетическом уровне вы дарите человеку «благо» за его доброту, а не просите спасти вас от него.

Говорить «благодарю» очень правильно и даже выгодно. Ведь еще в Библии говорится о том, что вам вернется все то, что вы желаете другим. Поэтому, если вы дарите людям благо, вам это вернется в стократном размере.

Когда следует говорить «спасибо»





Если вы окончательно расстаетесь с человеком и больше не хотите общаться с ним, то уместным будет сказать ему «спасибо» за все. Особенно, если ваши отношения не очень хорошие, и вам сделали что-то плохое. И это совсем не значит, что вы унижаете себя. Наоборот, энергетически, вы защищаете себя от этого человека в будущем. Чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, нужно использовать слова «благодарю» и «спасибо» как магические слова, которые будут помогать вам в жизни защищаться или, наоборот, располагать к себе людей.

Конечно, поначалу будет дискомфортно, и даже непривычно перестроиться. Люди могут обращать на это внимание. Но, поверьте, оно того стоит. Вы привыкните гораздо быстрее, если чаще будете благодарить осознанно.

Существует хорошее выражение: «Благодарите Вселенную за каждый негативный урок». Так может нужно сказать «спасибо», чтоб они больше не повторялись. Ведь на своих ошибках учатся и извлекают полезное. И если вы не хотите, чтоб такие уроки повторялись, скажите Вселенной «спасибо». Но, если вы хотите поблагодарить за урок или снова пережить важный опыт, то скажите Вселенной «благодарю». Если жизненный урок был негативным, но полезным и вы не хотите его повторения, то скажите – благодарю, спасибо. Это будет правильней всего.

Чтобы для себя понять, что это не пустые слова, сделайте следующее: скажите слово «благодарю» человеку в определенной ситуации и слово «спасибо». Сравните ваши внутренние ощущения. Они будут кардинально отличаться. Ведь, какая у человека душа, такой он и внешне. Помните об этом!

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко рекомендует вам прочесть статью на тему почему нельзя говорить "спасибо" и чем грозит такая благодарность.

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