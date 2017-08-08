Лунный календарь стрижек на август 2017 года: когда лучше стричься и красить волосы

На основе лунного календаря стрижек можно не только подобрать оптимальный день для того, чтобы лишиться волос, но еще и выбрать дату, которая будет благоприятна для покраски волос. В этой связи не трудно догадаться, что многие россияне проявляют повышенный интерес к лунному календарю стрижек.
Следует помнить об основных положениях фаз Луны, которые могут повлиять на самочувствие человека. В период растущей Луны люди становятся более эмоциональными. В этот период идет накапливание энергии, а потому благоприятно любого рода планирование. В период растущей Луны хорошо составлять планы на будущее.
На убывающую Луну эмоциональность снижается. В это время благоприятно правильно растрачивать накопившуюся энергию, а потому хорошо продолжать начатое, завершать дела.
В Новолуние люди часто ощущают себя подавленными, они могут также страдать от головных болей. При новолунии у многих людей наблюдается нарушение психики, проявляются фобии и мании.
Усиливается влияние Луны и в период Полнолуния. Может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность.Лунный календарь стрижек на август 2017 года8 августа, вт. (17 лунный день, восх.20:36 - зах.5:21), луна в Водолее
Неблагоприятный день для стрижки волос. Могут появится препятствия в делах. Удачной будет окраска волос в светлые или рыжие оттенки.9 августа, ср. (18 лунный день, восх.21:00 - зах.6:32), луна в Рыбах
Лучше отказаться от стрижки. Возникнут неприятности. Волосы окрашивайте в тот цвет, который приносит вам удачу и уверенность.10 августа, чт. (19 лунный день, восх.21:22 - зах.7:45), луна в Рыбах
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка продлит жизнь. Окрашивание натуральными красителями усилит успех в бизнесе.11 августа, пт. (20 лунный день, восх.21:43 - зах.9:00), луна в Овне
Не совсем удачный день для стрижки и окрашивания волос. Результат вам может не понравиться.12 августа, сб. (21 лунный день, восх.22:04 - зах.10:17), луна в Овне
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка подарит красоту и благополучие. Удачными оттенками для окраски будут светлые и рыжие.13 августа, вс. (22 лунный день, восх.22:27 - зах.11:35), луна в Овне
Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка способствует приобретениям. Однако есть вероятность набрать лишний вес. Для окраски выбирайте натуральные оттенки.14 августа, пн. (23 лунный день, восх.22:53 - зах.12:54), луна в Тельце
Стрижка и окрашивание в этот день не рекомендуются.15 августа, вт. (24 лунный день, восх.23:25 - зах.14:13), луна в Тельце
Очень плохой день для стрижки и окрашивания. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Для окрашивания можно выбрать натуральные темные оттенки, это привлечет успех на работе.16 августа, ср. (24 лунный день, зах.15:29), луна в Близнецах
Очень плохой день для стрижки и окрашивания. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Для окрашивания можно выбрать натуральные темные оттенки, это привлечет успех на работе.17 августа, чт. (25 лунный день, восх.0:04- зах.16:41), луна в Близнецах
Очень плохой день для стрижки. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Окрашивание может спровоцировать конфликты.18 августа, пт. (26 лунный день, восх.0:54- зах.17:43), луна в Раке
Стрижка может привлечь депрессию.19 августа, сб. (27 лунный день, восх.1:56- зах.18:33),луна в Раке
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Вы обретете душевное тепло. Радикальная смена оттенка волос принесет вам здоровье и прибыль.20 августа, вс. (28 лунный день, восх.3:07 - зах.19:14), луна во Льве
Благоприятный день для стрижки волос. Вы будете нравиться окружающим. Окрашивать волосы не стоит.21 августа, пн. (29/1 лунный день, восх.4:25 - зах.19:46), луна во Льве
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос, можно потерять положительную энергию, столкнуться с финансовыми проблемами.22 августа, вт. (2 лунный день, восх.5:44 - зах.20:12), луна в Деве
Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос, можно потерять положительную энергию, столкнуться с финансовыми проблемами. Исправит финансовые проблемы окрашивание волос оттеночным бальзамом или пенкой.23 августа, ср. (3 лунный день, восх.7:04 - зах.20:35), луна в Деве
Неблагоприятный день для стрижки и обесцвечивания волос. Стрижка приведет к растратам. Окрашивание натуральными красителями поможет в карьерном росте.24 августа, чт. (4 лунный день, восх.8:20 - зах.20:55), луна в Весах
Неблагоприятный день для стрижки и окраски волос. Можете поддаться влиянию дурных мыслей25 августа, пт. (5 лунный день, восх.9:35 - зах.21:15), луна в Весах
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка способствует приобретениям и богатству. Удачный день для осветления волос.26 августа, сб. (6 лунный день, восх.10:47 - зах.21:36), луна в Скорпионе
Стрижка в этот день способствует оздоровлению организма, избавляет от негатива. От окрашивания откажитесь, можете навлечь ссоры.27 августа, вс. (7 лунный день, восх.11:57 - зах.21:58), луна в Скорпионе
Крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Могут возникнуть проблемы со здоровьем и на работе.28 августа, пн. (8 лунный день, восх.13:04 - зах.22:23), луна в Скорпионе
Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Приобретете здоровье и долголетие.29 августа, вт. (9 лунный день, восх.14:08 - зах.22:53), луна в Стрельце
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и других манипуляций с волосами. Можно привлечь болезнь.30 августа, ср. (10 лунный день, восх.15:09 - зах.23:28), луна в Стрельце
Неблагоприятный день для стрижки волос. Может ухудшится здоровье. Будет полезно окрасить волосы хной, этим вы повысите свой авторитет на работе и усилите иммунитет.31 августа, чт. (11 лунный день, восх.16:04 - ), луна в Козероге
Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка усилит остроту ума и интуицию. Окрашивание в золотой или медный цвет может принести Вам прибыль.
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