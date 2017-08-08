Манник на кефире: рецепт пирога классический, как готовить





На сегодняшний день можно констатировать, что рецептов изысканной выпечки великое множество. Но один из них стоит особняком - это манник на кефире. От одного его названия становится тепло и радостно на душе. Вспоминается детство и бабушкин завтрак - стакан свежего молока и кусочек ароматного воздушного манника. Это ли не минуты счастья?Традиционным способом выпекания пирога является классический рецепт манника на кефире. Именно кефирное тесто с манной мукой считается самым простым в приготовлении, но невероятно нежным и пышным. Такой пирог получится даже у неопытной хозяйки, а простота состава делает манник одним из самых экономных и доступных изделий.Помимо того, что манник - вкусная и простая выпечка, это и еще полезный для нашего организма продукт. Не стоит забывать, что главный ингредиент - манная крупа - является результатом переработки зерен пшеницы. Это природная кладовая витаминов и полезных веществ.• Манка - 200 гр.• Кефир - 500 мл.• Яйца - 3 шт.• Сахар - 100 гр.• Соль - 2 гр.• Ванильный сахар - 5 гр.• Разрыхлитель теста - 10 гр.• Сливочное масло - 10 гр.1. Добавить в кефир манку и оставить для набухания на 1 час.2. Взбить яйца, добавив соль и сахар, при помощи миксера.3. Затем добавить в массу ванильный сахар и разрыхлитель.4. Соединить яичную массу и кефир с манкой и тщательно перемешать.5. Перелить готовое тесто в смазанную маслом форму и выпекать при температуре 190 градусов в течение 40 минут.6. Проверить готовность зубочисткой. Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой или полить глазурью.Как видно из данного рецепта, особенных трудностей при приготовлении манника на кефире возникнуть не должно. По этой причине даже начинающие хозяйки могут взять это блюдо себе на вооружение.

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