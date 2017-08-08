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Пенсия работающих пенсионеров выросла с 1 августа: стал известен размер прибавки, новости о индексации пенсий в 2017 году


Пенсия работающих пенсионеров выросла с 1 августа: стал известен размер прибавки, новости о индексации пенсий в 2017 году
Количество вопросов у россиян, связанных с пенсионным обеспечением, постоянно растет. Люди пытаются понять, когда и в каких пропорциях их пенсии будут расти. В частности, кажется, наибольший интерес проявляют к своему будущему в финансовом аспекте работающие пенсионеры, которых с недавнего времени власти были вынуждены оставить без регулярных индексаций.

И вот, несколько дней назад появились приятные новости, свидетельствовавшие о том, что с 1 августа пенсия работающих пенсионеров немного подрастет. Августовская корректировка пенсий носит беззаявительный характер - никаких заявлений в управление ПФР подавать не надо. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности.

Пенсионный Фонд рассказал населению, что в августе пенсии работающих пенсионеров будут повышены на основе автоматической корректировки. Чтобы этот процесс произошел, не нужно лично приходить в отделение Пенсионного Фонда, не потребуется писать заявление. Все происходит в автоматическом режиме.

Впрочем, августовская индексация коснется не всех пенсионеров, а лишь тех, кто получает страховые выплаты по старости или по инвалидности и за кого работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Размер надбавки будет рассчитываться, исходя из размера прошлогодней заработной платы пенсионера, а также от имеющейся суммы пенсионных баллов.

Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей. Кстати, в 2016 году, по информации ПФР, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров.

В обозримом будущем порядка 10 миллионов работающих пенсионеров будут получать пенсии без регулярных надбавок. Но надежда на возвращение индексации у них все-таки остается.

Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Согласно графику выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитные организации перечисление средств будет осуществлено в установленные договором сроки.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263954-news.html
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