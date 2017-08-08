Шарлотка, рецепт с яблоками: как приготовить вкусную шарлотку





Опытные хозяйки дают следующую рекомендацию своим начинающим коллегам по кухне: постоянно экспериментировать, добавлять какие-нибудь новые блюда, дабы порадовать таким образом своих родных и близких.Взять, к примеру, шарлотку. Да, чаще всего ее готовят на основе обычного бисквита, но ведь существует множество вариаций этого яблочного пирога, которыми совершенно не стоит пренебрегать. Единожды попробовав - вы вряд ли когда-нибудь откажетесь от подобного опыта.Невероятно вкусной и необычной получается шарлотка с тестом на кефире. Пирог выходит сочным, нежным, а если разрезать его горячим, то он просто распадается на аппетитнейшие кусочки, но при этом тесто не остается непропеченным.• Масло сливочное сладкое - 120 г• Сахар-песок белый - 250 г• Яйцо отборное - 1 шт.• Мука пшеничная высокосортная - 1,5 стакана• Кефир - 250 г• Сода пищевая - 5 г• Яблоки сладко-кислые - 0,8 кгШарлоточное тесто на кефире по своей консистенции более похоже на бисквитную массу, и имеет текстуру густой, но воздушной сметаны. Благодаря этому шарлотка с яблоками по данной рецептуре получается пышной и буквально тает во рту.Сливочное масло необходимо оставить при комнатной температуре на час, чтобы оно стало мягким.В это время подготовим начинку. С яблок удаляем сердцевины и шкурку и нарезаем их на небольшие кубики.Заводим тесто. Масло перетираем с сахарным песком, а затем смешиваем полученную массу с кефиром, в котором растворяем соду. Далее вводим в состав теста яйцо, все хорошенько взбиваем и начинаем потихоньку всыпать в тесто просеянную муку.В готовое тесто засыпаем яблоки и аккуратно ложкой перемешиваем их.В промасленную форму для выпечки бисквита выкладываем тесто и разравниваем его. Затем отправляем противень в прогретый до 180оС духовой шкаф на 40 минут.Готовую шарлотку посыпаем смесью из порошка коричника и сахарной пудры.

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