Шарлотка, рецепт с яблоками: как приготовить вкусную шарлотку

Опытные хозяйки дают следующую рекомендацию своим начинающим коллегам по кухне: постоянно экспериментировать, добавлять какие-нибудь новые блюда, дабы порадовать таким образом своих родных и близких.
Взять, к примеру, шарлотку. Да, чаще всего ее готовят на основе обычного бисквита, но ведь существует множество вариаций этого яблочного пирога, которыми совершенно не стоит пренебрегать. Единожды попробовав - вы вряд ли когда-нибудь откажетесь от подобного опыта.
Невероятно вкусной и необычной получается шарлотка с тестом на кефире. Пирог выходит сочным, нежным, а если разрезать его горячим, то он просто распадается на аппетитнейшие кусочки, но при этом тесто не остается непропеченным.Рецепт шарлотки с яблоками на кефиреТребуемые продукты:
• Масло сливочное сладкое - 120 г
• Сахар-песок белый - 250 г
• Яйцо отборное - 1 шт.
• Мука пшеничная высокосортная - 1,5 стакана
• Кефир - 250 г
• Сода пищевая - 5 г
• Яблоки сладко-кислые - 0,8 кгКак приготовить шарлотку с яблоками:
Шарлоточное тесто на кефире по своей консистенции более похоже на бисквитную массу, и имеет текстуру густой, но воздушной сметаны. Благодаря этому шарлотка с яблоками по данной рецептуре получается пышной и буквально тает во рту.1.
Сливочное масло необходимо оставить при комнатной температуре на час, чтобы оно стало мягким.2.
В это время подготовим начинку. С яблок удаляем сердцевины и шкурку и нарезаем их на небольшие кубики.3.
Заводим тесто. Масло перетираем с сахарным песком, а затем смешиваем полученную массу с кефиром, в котором растворяем соду. Далее вводим в состав теста яйцо, все хорошенько взбиваем и начинаем потихоньку всыпать в тесто просеянную муку.4.
В готовое тесто засыпаем яблоки и аккуратно ложкой перемешиваем их.5.
В промасленную форму для выпечки бисквита выкладываем тесто и разравниваем его. Затем отправляем противень в прогретый до 180оС духовой шкаф на 40 минут.
Готовую шарлотку посыпаем смесью из порошка коричника и сахарной пудры.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263950-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.