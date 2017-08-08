Новости Украины сегодня, 08.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 8 августа





Самые последние новости Украины, о которых будет уместно рассказать сегодня, 8 августа 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: "Нафтогаз" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому". Украину предложили спасать проституцией и порнографией. Россия накануне ввела в строй железную дорогу, которая обходит территорию Украины.Украинская компания «Нафтогаз» заявила о намерении увеличить исковые требования к российской компании «Газпром». Как заявил директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сумма иска может возрасти на пять миллиардов долларов.По словам Витренко, сейчас «Нафтогаз» ждет решения суда по иску о транзитном контракте.«Наши исковые требования более $13 млрд - это те, которые мы уже выставили. А мы ещё выставим более чем на $5 млрд», - поведал Витренко.Также он заявил, что решение относительно спора с «Газпромом» будет вынесено Стокгольмским арбитражем в конце ноября.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Стокгольмский арбитражный суд намерен вынести решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» не позднее 30 ноября 2017 года.Украине необходимо легализовать проституцию, порнографию и наркотики, заявил на музыкальном фестивале "Бандерштат" телеведущий Роман Скрипин. По его мнению, это послужит хорошим источником для пополнения изрядно оскудевшего за последние годы государственного бюджета."Я вообще за легализацию много чего - проституции, марихуаны (запрещенное в России наркотическое вещество. - прим.Ред.). Оно все равно есть - и проституция, и марихуана, и оружие", - сказал Скрипин.По его словам, как проституция, так и порнография - это "просто работа". В пример он привел некие "развитые страны", в которых это разрешено."На этом работает целая индустрия, и большие деньги на этом зарабатывают", - пояснил он. Кроме того, он выступил за легализацию оружия, заявив, что уровень преступности после этого не поднимется, так как у людей будет "работать инстинкт самосохранения". "И это уравновесит ситуацию", - поделился своими мыслями перед собравшимися украинский телеведущий.Железная дорога, которая построена в Ростовской и Воронежской областях в обход территории Украины, введена в строй. Об этом сообщает информированный источник.«Рабочее движение на участке Журавка-Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», - поведал он.Министр транспорта Максим Соколов выразил убеждение, что построенный перегон усилит независимость России. Выступая на церемонии награждения 39-й отдельной железнодорожной бригады Минобороны России орденом Жукова, глава Минтранса обратил внимание, что участок дороги «позволит обеспечивать… скоростной пропуск пассажирских и грузовых составов в направлении юга». Также участвовавший в церемонии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что перегон «имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлении страны».По оценкам осведомленных в этом вопросе источников, интенсивность движения на ветке будет нарастать. Соответствующий план реализуют Министерство транспорта, «Российские железные дороги» и другие профильные структуры. Ранее «Ъ-Воронеж» сообщал, что в Кантемировском районе Воронежской области сегодня должна быть открыта станция Зайцевка. Всего в состав участка должны войти 270 км пути с восемью станциями, пятнадцатью платформами и более ста техническими сооружениями.Договор между ОАО «Российские железные дороги» и Министерством обороны о строительстве железнодорожного пути в обход Украины был подписан в 2015 году.

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