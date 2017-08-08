Яблочный Спас в 2017 году: какого числа, как праздновать, что нельзя делать, история





Яблочный спас, или Преображение Господнее ежегодно отмечается 19 августа. Его празднуют все верующие люди, и традиционно в этот день идут в церковь на праздничные молебны. Это не только очень уважаемый праздник среди христиан, а еще он обозначает конец лета, изменение погоды и резкое похолодание. И помимо этого, с праздником связано очень много различных традиций.Этот праздник отмечается в честь Преображения Господнего. Именно в этот день, по поверьям, Иисус со своими учениками поднялся на гору Фавор. Там Сын Господний начал молиться, и почти сразу же преобразился. Его одежды стали белоснежными, а лицо его осветил божественный свет. После этого, Иисус запретил своим ученикам рассказывать о произошедшем и сказал собирать яблоки, чтобы его отец мог их освятить. Кстати, Яблочный спас еще называют Спасом горе, а все потому, ровно через 40 дней после этого Иисуса распяли.Яблочный спас не только очень уважаемый праздник среди христиан, но еще довольно строгий. Есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать. Именно поэтому, мы решили написать вам, что нельзя делать в Яблочный спас.В этот праздник запрещается есть яблоки. Особенно строгое это правило для женщин. Существует даже поверье, которое гласит, что если в семье умер ребенок, а мама ела яблоки на спас, то он не получит гостинца в загробном мире.Помимо этого, в Яблочный спас нельзя делать никаких работ по дому, помимо готовки еды и сбора урожая. Особенно строго все с шитьем, поговорка гласит: кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет".Вместе с этим нельзя забывать, что Яблочный спас - это начало Успенского поста, так что, если вы собрались его соблюдать, то нужно уже с самого праздника начинать правильно питание.Кстати, есть даже поверья по поводу насекомых, их в этот день убивать нельзя. Они даже могут принести вам удачу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263947-news.html