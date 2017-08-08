Материнский капитал в 2017 году: последние новости, изменения в будущем





Российские семьи задают множество вопросов по поводу программы материнский капитал. В наибольшей степени они хотят знать, до какого года она будет действовать и какие изменения в обозримом будущем произойдут.Свежие новости указывают на инициативу со стороны Министерства труда о надобности продления программы до 2023 года. При этом глава ведомства Максим Топилин отметил, что документ не согласован с экономическим блоком. "Мы свою позицию не меняли. Я буквально вчера внес в правительство проект закона по этому поводу", - сказал Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что речь идет о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.Не так давно в прессу попала информация о том, что женщинам, которые родят второго ребенка до 35 лет государство намерено оказывать дополнительную материальную поддержку. Обсуждается вариант с суммой в 250 тысяч рублей. Однако на текущий момент нельзя об этом рассуждать с уверенностью, так как инициатива прорабатывается.В заключении только напомним, что материнский капитал представляет из себя программу, которая направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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