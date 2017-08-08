Когда откроют Египет для туристов из России 2017: новости сегодня о восстановлении авиасообщения





Туристы из России с большим трепетом ожидают восстановления авиационного сообщения с Египтом. Эта страна привлекает внимание отечественных туристов доступностью отдыха, а также разнообразными сервисами, альтернативу коим найти в современном мире - непростая задача.Самые актуальные новости на сегодняшний день по этой теме указывают на то, что российские туристы смогут вернуться на египетские курорты в сентябре или октябре 2017 года. Раньше этого им вряд ли стоит рассчитывать на приобретение туристических путевок в Египет. К такому выводу приходят многие эксперты, анализирующие текущее положение дел.Столь длительный временной отрезок объясняется тем, что отечественным специалистам еще предстоит проверить все те новые системы безопасности, которые власти Египта ввели в своих воздушных гаванях. Ранее на этом настаивала российская сторона, которая прекрасно понимает, что экономике Египта приходится нелегко без туристического потока из РФ.Следует признать, что российские граждане уже заждались разрешения этого насущного вопроса, хоть в глубине души и отдают себе отчет в том, что обеспечение безопасности - является крайне важной составляющей их отдыха.Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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