Когда откроют Египет для туристов из России 2017: новости сегодня о восстановлении авиасообщения

Туристы из России с большим трепетом ожидают восстановления авиационного сообщения с Египтом. Эта страна привлекает внимание отечественных туристов доступностью отдыха, а также разнообразными сервисами, альтернативу коим найти в современном мире - непростая задача.
Самые актуальные новости на сегодняшний день по этой теме указывают на то, что российские туристы смогут вернуться на египетские курорты в сентябре или октябре 2017 года. Раньше этого им вряд ли стоит рассчитывать на приобретение туристических путевок в Египет. К такому выводу приходят многие эксперты, анализирующие текущее положение дел.
Столь длительный временной отрезок объясняется тем, что отечественным специалистам еще предстоит проверить все те новые системы безопасности, которые власти Египта ввели в своих воздушных гаванях. Ранее на этом настаивала российская сторона, которая прекрасно понимает, что экономике Египта приходится нелегко без туристического потока из РФ.
Следует признать, что российские граждане уже заждались разрешения этого насущного вопроса, хоть в глубине души и отдают себе отчет в том, что обеспечение безопасности - является крайне важной составляющей их отдыха.
Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263945-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.