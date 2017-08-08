Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков Зодиака





Гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" предупреждает знаков Зодиака о следующих грядущих событиях: Близнецы сегодня будут много волноваться, но не исключено, что это будет происходить по приятным поводам. У Стрельцов день будет наполнен переговорами, способными принести плоды. Звезды рекомендуют Водолеям разумно подходить к покупкам.Финансовое положение у вас сегодня будет чрезвычайно стабильно. А вот первая половина дня может потребовать от вас максимальной энергии, так как навалится много работы.Тельцу придется отвечать за резко сказанные слова в адрес родственника. Если скажите «извини», то отношения нормализуются.Возможно, в этот день придется поволноваться, но волнения эти могут быть и приятными. Звезды уверены, что сейчас хорошее время для того, чтобы завершать ранее начатые дела.В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится, не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком.Звезды предсказывают Льву общение с корыстным человеком, которого раньше вы никак не могли «раскусить». Учтите, если позволите на себе ехать, то ситуация только усложнится.Свой график заполните важными делами и встречами. Но и от посещения увеселительных мероприятий не отказывайтесь. Если вы будете не только сторонним наблюдателем, но и активным участником различных событий, то сможете получить гораздо больше удовольствия.Этот день не годится для принятия серьезных решений и начала новых дел - планы могут многократно измениться, перспективы будут неясными, а важные детали могут ускользнуть от вашего внимания.В работе будьте внимательны в бумагах, подсчетах и документах. Если Скорпион давно хотел поехать на турбазу, то уже сегодня нужно созвониться с нужными людьми.День будет наполнен переговорами, которые могут принести свои плоды. Однако в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, не давите на него.Козероги могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно.Звезды рекомендуют Водолею разумно подойти к покупкам, чтобы остаться с деньгами. Крупные приобретения отмените, а также хирургические операции и путешествия.В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного пути.

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