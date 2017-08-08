Какой сегодня праздник: 8 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Последние социологические опросы свидетельствуют о том, что к теме праздников в нашей стране приковано повышенное внимание. Люди все чаще пытаются узнать, какой праздник приходится на тот или иной день.В этом отношении сегодняшний день, 8 августа, не является исключением из общих правил. Ведь на него приходится сразу несколько праздников. В частности, сегодня отмечается Всемирный день кошек. Также сегодня чествуют альпинистов. В свою очередь в народном календаре день обозначен следующим образом: Ермолаев день.Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны, 1 марта.А Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Ученые считают, что кошки, столько лет живя рядом с человеком, чувствуют себя равными с ним, и поэтому общаться с этими животными надо как с равными себе, разговаривать уважительно и объяснять, что они делают неправильно, но ни в коем случае не наказывать. Помимо эмоций кошки еще и выполняют ряд полезных для человека функций, они истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания, да и просто продлевают жизнь своему хозяину.В некоторых странах кошки находятся на особом государственном положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне.В мире существует определенная категория людей, которые просто не могут жить без адреналиновых встрясок. Различными способами они стараются наполнить свою жизнь рискованными красками драйва, выбирая для себя экстремальный вид спорта, такую же работу или отдых. Альпинизм абсолютно справедливо лидирует в списке самых опасных профессий и увлечений. В горах, как на подводной лодке, от мастерства и подготовленности каждого участника экспедиции часто зависит жизнь и безопасность всех скалолазов. Помните, Высоцкий для проверки надежности друга советовал брать его с собой в горы. Для серьезного восхождения необходимо долго готовиться не только физически, но и морально. Определенные климатические условия, колебания температур, ветер и разряженный горный воздух сразу находят «слабое звено» в связке. Скалолазам и покорителям вершин посвящен всемирный праздник.Международный день альпинизма ежегодно отмечается 8 августа. Хотя скалолазание как вид спорта возникло очень давно, официально этот праздник во всем мире, в том числе и в России, справляют с 1786 года. Правда, документальное существование альпинизма в России относится к 1900 г., когда было сформировано Русское Горное Общество. В 1949 году Советский Союз впервые проводил официальные соревнования по скалолазанию, которое на тот момент считалось одной из подкатегорий альпинизма. В наше время это направление развивается как самостоятельный вид туризма.Международный день альпинизма вместе с профессиональными спортсменами и любителями-скалолазами отмечают также люди, перенесшие свое увлечение в профессию: верхолазы и промышленные альпинисты.Событие приурочено первому покорению горы Монблан - высшей точки Альп 8 августа 1786 года. Началось все с того, что 20-летний гений Гораций Бенедикт де Соссюр загорелся идеей достичь вершины альпийских гор. Он несколько раз безрезультатно пытался осуществить желаемое и даже официально обещал награду тому, кто найдет способ подняться на нее. Этот шаг молодого ученого подстегнул на подвиги многих любителей и профессионалов, а слава досталась двум швейцарцам: доктору Мишелю Габриэлю Паккарду и его проводнику - охотнику Жаку Бальма. Но справедливости ради, стоит отметить, что путь в долину Шамони был проложен другой парой британских путешественников - Ричардом и Уиндхэмом Поккок.Это день одного из Никомидийских мучеников - Ермолая, но вспоминают тоже и других – Ермократия и Ермиппа. Жили они в ту пору начала 4 века, когда волею императора Максимилиана притеснения христиан были особенно жестоки. Никомидийские мученики были сожжены в одноименной церкви, и всего тогда погибло около 20 тысяч людей, но, как гласит легенда, трое из них спаслись от огня.Бежав на окраину империи, они, однако, продолжали проповедовать христианство. Как-то раз близ дома одного из них - Ермолая, шел Пантолеон, в то время исповедовавший язычество, который, конечно, не знал, что станет святым мучеником Пантелеймоном. Ермолай, встретив юношу, принялся разубеждать его в языческой вере, и тот, проникнувшись его учением, стал в доме Ермолая частым гостем, пока об этом не узнали другие язычники.Вместе с ним были схвачены Ермипп, Ермолай и Ермократ. Когда все четверо отказались приносить жертвы идолам и отрекаться от веры в единого Бога, им принялись угрожать пытками и казнью. Случилось так, что в это же время произошло землетрясение, от чего пали и разлетелись осколками многие идолы на капище, на котором происходил суд над христианами. Узнавший об этом Максимилиан повелел казнить мучеников.Обычно этот день выдавался теплым, так что никто не медлил с жатвой, о чем говорили: «Ермолай - хлеб прибирай». Приходила также пора собирать первые яблочки, но, чтобы лакомиться ими приходилось ждать Яблочный Спас.А вот картошка нового урожая была как раз вовремя к крестьянскому столу. Подавали ее не только вареной и жареной, с нею готовили множество блюд, к примеру, винегреты и окрошки.Рецепт винегрета был очень прост - отваренные и нарезанные свеклу да картофель, да белую фасоль, зелень заправляли растительным маслом, солью, а, коли достаток позволял, добавляли вареной говядины. Винегрет могли подавать и горячим, для чего рубили мелко лук и селедку, добавляли протертую через сито картошку, обсыпали сухарями да запекали в печи.Особенные качества обретали к той поре травы: «Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают», «Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». Так что знающие люди, а уж знахари - непременно, пополняли на Ермолая запасы природных целебных даров.Именинники в этот день: Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

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