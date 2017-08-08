Новости Сирии сегодня, 08.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 8 августа 2017





Сирийский конфликт продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности, так как до сих пор нет понимания того, когда и в каких вариациях он может закончиться. На текущий момент можно констатировать полное нежелание боевиков складывать оружие и пользоваться теми шансами для собственного спасения, которые им предоставляют власти Сирии.Высший комитет по переговорам (ВКП) проведет совместное заседание с представителями «московской» и «каирской» групп сирийской оппозиции в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 15 августа.Как сообщил в эфире Sky News Arabia член ВКП Наср аль-Харири, в рамках встречи предполагается «выработать единое видение в соответствии с принципами сирийской революции».Ранее источник в ВКП сообщил телеканалу «Аль-Маядин», что конференция в Эр-Рияде должна состояться до созыва нового раунда межсирийский переговоров в Женеве. Предполагалось, что на ней будет принята новая стратегия ВКП, учитывающая создание зон деэскалации в САР.Шиитское ополчение «Саид аль-Шахада» (Sayed Al-Shuhada) потеряло более 70 бойцов под сирийским городом аль-Танфа на юге провинции Хомс.По данным ополченцев, их позиции недалеко от сирийско-иракской границы подверглись массированному обстрелу реактивных систем залпового огня HIMARS со стороны США. В результате обстрела погибли более 70 бойцов шиитского ополчения.Эксперты отмечают, что позиции ополченцев могли подвергнуться обстрелу со стороны боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об том говорят опубликованные террористами фотоматериалы.Комиссия ООН по расследованию правонарушений на территории Сирии продолжит функционировать, несмотря на уход Карлы дель Понте. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.«Пока международное сообщество ищет политическое решение сирийского кризиса, генеральный секретарь подчеркивает важность обеспечения правосудия за преступления, совершенные против гражданских лиц», - подчеркнул он.Ранее сообщалось о том, что экс-прокурор Международного трибунала ООН по Югославии Карла дель Понте заявила о неэффективности работы комиссии по расследованию преступлений в САР.Продвижение «Сирийских демократических сил» (SDF) в городе Ракка идет медленными темпами. Этому способствует устраиваемые террористами засады и атаки смертников, которые на «шахид-мобилях» врываются на позиции курдов, нанося огромные потери.Вчера утром боевики «Исламского государства» в очередной раз нанесли контрудар сразу с двух сторон на юге бывшей «столицы ИГИЛ». «Шахиды» напали на формирования YPG, входящие в SDF и смогли на короткое время овладеть инициативой. В результате силы коалиции были вынуждены отступить, чтобы через пару часов контратаковать утраченные позиции.На этот раз террористам нечего было противопоставить курдам, которые не только вернули потерянный опорный пункт, но и отбили у джихадистов часть квартала Румела, находящегося в восточной части города. Кроме того под контроль SDF перешел район Хишам ибн Абдулмалик, расположенный в южном секторе.Несмотря на поддержку авиации международной коалиции, которые нанесли удары в районе Старой мечети, наступательный порыв курдов закончился. Сейчас между сторонами идет вялотекущая перестрелка. Информации о сегодняшних потерях SDF и ИГИЛ пока не поступало.Свыше недели назад главари исламистской группировки «Джейш аль-Ислам», при посредничестве российских военных, заключили перемирие с сирийской армией и прекратили боевые действия против правительственных сил в Восточной Гуте. Взамен официальный Дамаск направил в эти районы продовольствие и медикаменты, так как население данного региона оказалось на пороге гуманитарной катастрофы.Между тем активность исламистских боевиков никуда не делась. Они решили потрепать своих бывших союзников из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»). Сегодня утром отряды «Джейш аль-Ислам» атаковали позиции ан-Нусры в районе ферм Аль-Ашари. В процессе вспыхнувших столкновений «Тахрир аш-Шам» потеряла несколько участков, включая школу Ашари и здание мечети. Буквально ровно месяц назад также произошел подобный случай. На настоящее время между обеими группировками продолжаются ожесточенные бои. «Джейш аль-Ислам» продолжает наступление, тесня своих бывших соратников.Как объявили лидеры этой политической силы, они будут продолжать эту операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам» пока вся Восточная Гута не будет очищена от террористов Аль-Каиды. Таким образом, своими действиями исламисты «играют на руку» сирийской армии, стремящейся освободить восточные пригороды Дамаска.Исламисты «Армии Ислама» добились успеха в противостоянии «Джебхат ан-Нусре» в районе оазиса Восточная Гута.Местные источники в Восточной Гуте сообщают, что отряды исламистов «Армии Ислама» («Джейш аль-Ислам» признана террористической организацией в ряде стран) нанесли значительный урон боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).В ходе ожесточенных столкновений между группировками к востоку от Дамаска «Ан-Нусра» полностью лишилась контроля над населенным пунктом Хауш Аль-Ашари. Все склады и арсеналы с боеприпасами, оружием и продовольствием перешли исламистам «Джейш аль-Ислам», отмечает источник. Потери сторон не указываются.

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