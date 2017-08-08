Новости Новороссии сегодня, 08.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР

Обстановка в Новороссии продолжает целенаправленно накаляться украинскими силовиками, которые напрочь потеряли всяческие моральные ориентиры. Вместо того, чтобы следовать духу и букве минских соглашений - Киев раз за разом стягивает в Донбасс тяжелую военную технику, нанося удары в основном по мирным кварталам. Конечно же, речи об урегулировании конфликта нет.Новости Новороссии сегодня, 08.08.2017
Колонна бойцов подразделения украинских националистов из «Правого сектора» (запрещен в РФ) двигается в направлении юга Донбасса. Об этом сообщает командование ДНР, подчеркнув, что все украинские силовики на мариупольском направлении приведены в боевую готовность.
Как сообщает представитель командования ДНР, колонна из пяти автобусов и пяти бронеавтомобилей «Краз» была отмечена в районе Марьинки. Также в районе Краматорска наблюдатели заметили 28 грузовых автомобилей с националистами «Правого сектора».
«Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады», - отметил представитель оперативного командования ДНР.
Ранее сообщалось об обстреле ВСУ позицией экстремистов «Правого сектора» с помощью РСЗО «Град». Как отмечает командование ДНР, националисты двигаются на юг, чтобы отомстить киевским силовикам за обстрел.
Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время осмотра разрушенного моста в районе Станица Луганская отметил, что данное сооружение на линии соприкосновения необходимо отремонтировать до наступления холодов. Сегодня он присоединился к обычному патрулю, который переходит линию разграничения в данном районе и лично убедился в том, какие неудобства испытывают жители, пересекая разрушенный мост.
За минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе увеличилось на 55%. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
«За последнюю неделю СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей», - заявил Хуг.
Он также добавил, что около 20% всех нарушений зафиксированы на территории Луганской народной республики в районе Первомайска. Хуг подчеркнул, что за минувшую неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Луганском направлении более 550 случаев использования крупнокалиберной артиллерии, минометов и танков.Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 8 августа 2017 года
Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов с позиций украинских силовиков за последние сутки. Об этом заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«При защите Республики погиб один военнослужащий», - сказал замкомандующего.
Ситуация на линии фронта в Донбассе к вечеру, 7 августа, несколько стабилизировалась. Военкоры и местные жители сообщают о бое с применением техники на трассе «бахмутка» в ЛНР, в районе ДАП и окраин Донецка в ДНР.
Сообщение от Эдуарда Басурина:
«Вчерашний обстрел с применением РСЗО «Град» 59 омпбр ВСУ по позициям украинского подразделения «Правый сектор» в районе н.п. Пищевик не прошел бесследно. Так, по имеющейся у нас информации, главари данной украинской организации сразу после обстрела объявили сбор своих солдат для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ, спланировавшим и осуществившим этот обстрел.
Сегодня около 19 часов в районе н.п. Марьинка отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей «Краз», а также в районе г. Краматорск колонна из 28 грузовых автомобилей с бойцами «Правого сектора». Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59 омпбр под командованием полковника ВСУ Виктора Вольского. Все боевики полны решимости и желания отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов.
В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность. Командование «АТО» планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне «АТО».
Военкоры пресс-службы ВС ДНР побывали на месте обстрела населенного пункта Запорожец со стороны ВСУ. Огонь велся с позиций 40 оабр из орудий калибром 152-мм. В результате обстрела повреждения получили семь домов, четверо мирных жителей получили психологические травмы.
Военные ЛНР провели масштабные учения по маневренной обороне. Танкисты, мотострелки и артиллеристы Народной милиции ЛНР провели масштабные учения по отработке элементов маневренной обороны. Об этом с одного из военных полигонов оборонного ведомства Республики.
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