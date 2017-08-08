Новости Новороссии сегодня, 08.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР





Обстановка в Новороссии продолжает целенаправленно накаляться украинскими силовиками, которые напрочь потеряли всяческие моральные ориентиры. Вместо того, чтобы следовать духу и букве минских соглашений - Киев раз за разом стягивает в Донбасс тяжелую военную технику, нанося удары в основном по мирным кварталам. Конечно же, речи об урегулировании конфликта нет.Колонна бойцов подразделения украинских националистов из «Правого сектора» (запрещен в РФ) двигается в направлении юга Донбасса. Об этом сообщает командование ДНР, подчеркнув, что все украинские силовики на мариупольском направлении приведены в боевую готовность.Как сообщает представитель командования ДНР, колонна из пяти автобусов и пяти бронеавтомобилей «Краз» была отмечена в районе Марьинки. Также в районе Краматорска наблюдатели заметили 28 грузовых автомобилей с националистами «Правого сектора».«Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады», - отметил представитель оперативного командования ДНР.Ранее сообщалось об обстреле ВСУ позицией экстремистов «Правого сектора» с помощью РСЗО «Град». Как отмечает командование ДНР, националисты двигаются на юг, чтобы отомстить киевским силовикам за обстрел.Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время осмотра разрушенного моста в районе Станица Луганская отметил, что данное сооружение на линии соприкосновения необходимо отремонтировать до наступления холодов. Сегодня он присоединился к обычному патрулю, который переходит линию разграничения в данном районе и лично убедился в том, какие неудобства испытывают жители, пересекая разрушенный мост.За минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе увеличилось на 55%. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.«За последнюю неделю СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей», - заявил Хуг.Он также добавил, что около 20% всех нарушений зафиксированы на территории Луганской народной республики в районе Первомайска. Хуг подчеркнул, что за минувшую неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Луганском направлении более 550 случаев использования крупнокалиберной артиллерии, минометов и танков.Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов с позиций украинских силовиков за последние сутки. Об этом заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«При защите Республики погиб один военнослужащий», - сказал замкомандующего.Ситуация на линии фронта в Донбассе к вечеру, 7 августа, несколько стабилизировалась. Военкоры и местные жители сообщают о бое с применением техники на трассе «бахмутка» в ЛНР, в районе ДАП и окраин Донецка в ДНР.Сообщение от Эдуарда Басурина:«Вчерашний обстрел с применением РСЗО «Град» 59 омпбр ВСУ по позициям украинского подразделения «Правый сектор» в районе н.п. Пищевик не прошел бесследно. Так, по имеющейся у нас информации, главари данной украинской организации сразу после обстрела объявили сбор своих солдат для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ, спланировавшим и осуществившим этот обстрел.Сегодня около 19 часов в районе н.п. Марьинка отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей «Краз», а также в районе г. Краматорск колонна из 28 грузовых автомобилей с бойцами «Правого сектора». Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59 омпбр под командованием полковника ВСУ Виктора Вольского. Все боевики полны решимости и желания отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов.В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность. Командование «АТО» планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне «АТО».Военкоры пресс-службы ВС ДНР побывали на месте обстрела населенного пункта Запорожец со стороны ВСУ. Огонь велся с позиций 40 оабр из орудий калибром 152-мм. В результате обстрела повреждения получили семь домов, четверо мирных жителей получили психологические травмы.Военные ЛНР провели масштабные учения по маневренной обороне. Танкисты, мотострелки и артиллеристы Народной милиции ЛНР провели масштабные учения по отработке элементов маневренной обороны. Об этом с одного из военных полигонов оборонного ведомства Республики.

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