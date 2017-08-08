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Оладьи на кефире пышные: рецепт вкусных оладий для дома


Оладьи на кефире пышные: рецепт вкусных оладий для дома
Вопрос о том, как приготовить вкусные и одновременно пышные оладьи, возникает у многих хозяек регулярно. Это связано с желанием женщин разнообразить привычный стол, либо же порадовать себя и своих близких новыми блюдами. Вместе с этим нужно понимать, что процесс приготовления оладий не отличается особенной сложностью и не требует специальных навыков.

С помощью сегодняшнего рецепта, который для вас подготовила редакция N4k.Ru, можно добиться пышных оладушек. Они станут незаменимыми помощниками как в будние дни, так и по праздничным поводам.

Классический рецепт пышных оладий:

Ингредиенты:

1. Яйцо 1 шт.
2. Кефир или кислое молоко - стакан
3. Сахар 4 ст. л.
4. Мука - по ситуации, нужно, чтобы тесто на оладьи получилось по консистенции как очень густая сметана.
5. Щепотка соды
6. Щепотка соли
7. Подсолнечное или кукурузное масло для жарки

Приготовление:

Если используете кефир, то совсем немного подогрейте его. Взбейте с яйцом до однородной консистенции.

Добавьте соду, соль, сахар и муку. Мешайте до тех пор, пока консистенция теста не станет близка к свежей сметане.

Хорошо разогрейте сковороду и уменьшите огонь до среднего. Налейте немного масла и половину половника теста. Обжаривайте с двух сторон по 2 минуты на сторону.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263921-news.html
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