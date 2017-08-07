Икра кабачковая: рецепт на зиму, как готовить в домашних условиях





Для людей старшего поколения, родившихся и живших в СССР, икра - еще и один из символов того времени, и, можно сказать, национальное блюдо многих народов той великой державы.Тогда она была практически завсегдатаем в каждом доме и, как правило, покупная, в "магазинном" классическом исполнении, теперь ее может приготовить любой, а список рецептов и ингредиентов, входящих в нее, гораздо разнообразней.Самая вкусная кабачковая икра на зиму получается из молодых овощей, имеющих мягкую кожицу и еще несозревшие семечки. В этом случае подготовка кабачков к переработке будет состоять только в том, чтобы их помыть, а потом порезать, согласно рецепту. Но можно приготовить заготовку икры на зиму из зрелых и старых кабачков, даже залежавшихся на грядке. Однако с этими овощами придется повозиться: нужно будет обязательно снять плотную кожицу и удалить сердцевину, всю до единой семечки. Затем их, если надо, промывают.• 2 кг кабачков;• 0,5 кг моркови;• 0,5 кг болгарского перца• 3-4 луковицы;• 2 зубка чеснока;• 2 ст. ложки томатной пасты;• 1 ст. ложка сахара,• 1 стакан масла;• 2 ст. ложки 9% -го уксуса;• 1 ч. ложка черного молотого перца• 1-2 ст. ложки соли.Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте. Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук. Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут. После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.

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