Яблочный Спас в 2017 году, какого числа Медовый Спас: история и традиции

В текущем месяце у православных верующих будет несколько значимых праздников, среди которых выделяются сразу три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховой. Постараемся рассказать о них немного подробнее.
В праздновании Медового, Яблочного и Орехового Спаса тесно переплелись традиции народа и христиан. У православных каждый Спас - это праздник в честь Господа Иисуса Христа. В народном понимании спас - это древний праздник земледельческого календаря, приуроченный ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли.
14 августа 2017 года Русская православная церковь отмечает Происхождения (изнесения) древ Креста Господня. В народе этот день называют - Медовый Спас. В различных регионах Медовый Спас также называют Первый Спас, Маковый Спас, Мокрый Спас, Спас на воде, Лакомка, Медовый праздник, Медолом, Пчелиный праздник, Проводы лета, Спасовка, Маккавей.
Медовым Спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что если пчельник не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный церковью мед именно с этого дня. Мед ели с хлебом или различными блюдами. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком. Селяне знали, что мед обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.
Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню Макковея судят о том, каким будет третий - Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и ее Успения.
Празднование спаса, связано как с религиозными событиями, так и с сельскими полевыми работами. Считается, что именно с медового спаса начинаются работы по сбору урожая.
Есть еще одно название медового Спаса - на воде. В этот день начинали чистить колодцы, подготавливаясь к осени и зиме. Медовый Спас - окончание летнего периода. Пора заготавливать урожай. Одним из главных продуктов, которыми запасались на зиму, был, конечно, мед. Ко времени Медового Спаса ульи уже наполнены этим лечебным лакомством, и пасечники вовсю добывают его в зиму. В этот день следует сходить в церковь и осветить мёд нового урожая. После чего его можно употреблять в пищу.
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