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Шарлотка, рецепт: как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке


Шарлотка, рецепт: как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке
Опытные хозяйки советуют постоянно экспериментировать на кухне. Ведь только с помощью разнообразия на столе можно удивлять своих родных и близких, которые обязательно выскажут вам в конечном итоге благодарность.

Взять, к примеру, шарлотку. Да, чаще всего ее готовят на основе обычного бисквита, но ведь существует множество вариаций этого яблочного пирога, которыми совершенно не стоит пренебрегать. Очень вкусной и необычной получается шарлотка с тестом на кефире.

Пирог выходит влажным, нежным, а если разрезать его горячим, то он просто распадается на аппетитнейшие кусочки, но при этом тесто не остается непропеченным.

Рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке

Необходимо:

Яйца — 4 шт (если очень мелкие, то 5)
Сахар — 1 стакан (250 мл)
Мука — 1 стакан
Соль — 1/4 ч.л.
Яблоки — 3 шт. средних (в нарезанном виде ок. 250 г)

Приготовление:

Сначала смазываем чашу мультиварки маслом и обсыпаем сухарями, манкой или мукой. Я бисквитной крошкой обсыпала, осталась от этих пирожных.

Для теста берем яйца и, не разделяя на белки и желтки, будем взбивать с сахаром и солью не менее 7 минут на большой скорости миксера.

Это очень важно, я просто засекаю время на таймере. Именно такое длительное взбивание позволит шарлотке стать пышной без разрыхлителя. Масса белеет и густеет.

Убираем миксер и постепенно добавляем муку, перемешивая ложкой или ручным венчиком. Делаем это аккуратно, сохраняя пышную структуру.

Из яблок удаляем семена, нарезаем ломтиками. Тесто выливаем в чашу мультиварки. Сверху выкладываем кусочки яблок. Готовим на программе "Выпечка" 65 мин+5 минут на подогреве.

Вынуть чашу из мультиварки и оставить остывать в чаше минут на 20. Достаём при помощи вкладыша-пароварки.


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