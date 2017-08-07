Шарлотка, рецепт: как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке





Опытные хозяйки советуют постоянно экспериментировать на кухне. Ведь только с помощью разнообразия на столе можно удивлять своих родных и близких, которые обязательно выскажут вам в конечном итоге благодарность.Взять, к примеру, шарлотку. Да, чаще всего ее готовят на основе обычного бисквита, но ведь существует множество вариаций этого яблочного пирога, которыми совершенно не стоит пренебрегать. Очень вкусной и необычной получается шарлотка с тестом на кефире.Пирог выходит влажным, нежным, а если разрезать его горячим, то он просто распадается на аппетитнейшие кусочки, но при этом тесто не остается непропеченным.Яйца — 4 шт (если очень мелкие, то 5)Сахар — 1 стакан (250 мл)Мука — 1 стаканСоль — 1/4 ч.л.Яблоки — 3 шт. средних (в нарезанном виде ок. 250 г)Сначала смазываем чашу мультиварки маслом и обсыпаем сухарями, манкой или мукой. Я бисквитной крошкой обсыпала, осталась от этих пирожных.Для теста берем яйца и, не разделяя на белки и желтки, будем взбивать с сахаром и солью не менее 7 минут на большой скорости миксера.Это очень важно, я просто засекаю время на таймере. Именно такое длительное взбивание позволит шарлотке стать пышной без разрыхлителя. Масса белеет и густеет.Убираем миксер и постепенно добавляем муку, перемешивая ложкой или ручным венчиком. Делаем это аккуратно, сохраняя пышную структуру.Из яблок удаляем семена, нарезаем ломтиками. Тесто выливаем в чашу мультиварки. Сверху выкладываем кусочки яблок. Готовим на программе "Выпечка" 65 мин+5 минут на подогреве.Вынуть чашу из мультиварки и оставить остывать в чаше минут на 20. Достаём при помощи вкладыша-пароварки.

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