Пышные оладьи на кефире: рецепт приготовления в домашних условиях





В интернете существует большое количество рецептов оладий на кефире, среди которых в наибольшей степени выделяются те, которые проверены временем. Ведь именно с их помощью можно получить не только красивые и пышные оладьи, но еще и очень вкусные.Оладьи издавна считаются вкусной и сытной едой. Их подают и к завтраку, и в качестве десерта на обед или ужин. Некоторые пекут оладьи исключительно на дрожжах, считая, что только так можно приготовить по-настоящему пышные оладушки.Однако, для их приготовления нужно определенное количество времени, ведь пышными эти оладьи получаются потому, что их тесто поднимается благодаря дрожжам. Вот почему многие предпочитают другие рецепты пышных оладий более быстрого приготовления.1. Мука - 2-2.5 ст2. Яйцо - 3 шт3. Соль - 0.5 ч.л4. Сахар - 1 ст.л5. Кефир - 0.5 л6. Сода - 0.3 ч.л7. Растительное масло - 3-4 ст.лЧтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.К столу оладьи подавайте со сметаной, медом, либо же вареньем.

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