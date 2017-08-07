Новости Сирии сегодня, 07.08.2017: обзор карты боевых действий, ситуация в Сирии на сегодня, 7 августа 2017





Самые последние новости, поступающие сейчас из Сирии, вновь и вновь наполненными тревожными данными. Как не трудно догадаться, террористические группировки, коих на территории страны большое количество, совершенно не думают складывать оружие. Напротив, по отдельным направлениям фиксируется повышенная активизация боевиков.Губернатор Алеппо Хусейн Ахмад Дияб записал видеообращение, адресованное всем боевикам в провинции.Губернатор Дияб призвал всех боевиков в провинции Алеппо сложить оружие и присоединиться к процессу перемирия, который проводится официальным Дамаском в Сирийской арабской республике. Он предложил всем бандформированиям воспользоваться правом амнистии и вернуться в свои дома к мирной жизни.Глава региона подчеркнул, что терроризм рано или поздно уйдет из Сирии и сейчас боевикам крайне важно принять правильное решение. Дияб отметил, что власти всегда ожидают раскаяния террористов и обеспечат все необходимое для скорейшего возвращения к нормальной жизни.Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми заявил, что в конце августа Иран примет очередную встречу стран-гарантов перемирия в Сирийской республике, но в этот раз на повышенном уровне.«Другая встреча стран-гарантов будет организована на более высоком уровне в Иране в конце августа», - сказал он на пресс-конференции в понедельник.Касеми также добавил, что Тегеран 8-9 августа будет принимать встречу экспертов трех государств, на которой стороны обсудят урегулирование конфликта в Сирии.Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном особо указал на необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии.Сирийская армия, преодолевая сопротивление джихадистов, вышла к северной границе провинции Дейр-эз-Зор. На острие наступления продвигается бригада «Tiger Forces».Вчера, при поддержке отрядов племенного ополчения «Аль-Бакир» и ВКС РФ, «Тигры» освободили города Джабер и Аль-Хамисия. В настоящее время перед группировкой ВС САР, которой командует генерал Сухейль аль-Хассан, стоит задача взятия города Маадан, расположенного в 65 км от к северо-западу от осажденного Дейр-эз-Зора.Российская авиация в воскресенье нанесла свыше 20 авиаударов по опорным пунктам ИГИЛ у Маадана, чтобы очистить путь сирийской армии. Для штурма этого города командование направило в помощь «Тиграм» 124-й полк Республиканской гвардии и добровольческие формирования племен Раккави.Начиная с 2 августа и до настоящего времени «Сирийские демократические силы» (SDF) не смогли прорвать оборону «Исламского государства» в городе Ракка и продемонстрировать даже незначительный территориальный успех. Прежде всего, это вызвано непрекращающимися атаками смертников, в результате чего курды понесли серьезные потери, которые старательно умалчиваются.Между тем силы SDF, по-прежнему, контролируют 50% административного центра. По разным оценкам им противостоят около 2000 боевиков «Исламского государства».Сирийская артиллерия продолжает обрабатывать позиции ИГИЛ в окрестностях города Акербат. Однако, на пути ВС САР построена глубоко эшелонированная оборона, поэтому битва за данный населенный пункт ожидает быть тяжелой.В настоящее время правительственные войска заняты очисткой прилегающей к нему территории и взятием под контроль близлежащих населенных пунктов. Так, например, сегодня утром освобожден поселок Джабаба Марина.

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