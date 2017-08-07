Новороссия сегодня, 07.08.2017: последние новости, сводки ополчения Донбасса на сегодня, 7 августа, ситуация в ДНР и ЛНР сейчас





Как и прежде, ситуация в Новороссии развивается по тем сценариям, которые далеки от оптимистичных. Украинская армия раз за разом нарушает хрупкое перемирие, установленное в Донбассе. В нынешних реалиях практически невозможно предсказать дальнейшее развитие событий. Подробности о текущей обстановке - читайте в нашем свежем обзорном материале.Секретарь Совета национальной безопасности Украины Турчинов в ходе визита в зону проведения так называемой АТО в Донбассе обсудил с военным руководством, солдатами и офицерами вопросы обеспечения и боеготовности подразделений Вооруженных сил Украины.По его словам, в настоящее время прорабатываются дополнения в Государственный оборонный заказ в связи с изменениями в бюджет текущего года и увеличением финансирования оборонных расходов. Это касается как боеприпасов, так и оружия, военной техники, систем радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения военных.Турчинов отметил, что при планировании бюджета на следующий год необходимо "закладывать приоритетное повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое не может уступать зарплатам чиновников".Напомним, что не далее как в декабре 2016 года Турчинов публично заявил "для ВСУ нет никакой проблемы в том, чтобы провести быструю операцию по очищению оккупированных территорий и положить конец существованию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"". Кроме того, Турчинов призвал Порошенко к введению "полной блокады" Донбасса и реализации хорватского варианта этноцида, а также отметил, что "российская пропаганда уже не так эффективна". Уже летом он предложил отметить АТО и задуматься о реинтеграции Донбасса.Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские волонтеры вывозят оружие из Донбасса с целью последующей перепродажи на Украине.Украинские волонтеры прикрываются участием в гуманитарных миссиях, а на деле «поставили на поток вывоз оружия и боеприпасов» из Донбасса, чтобы затем обменять их на продукты и обмундирование. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.По его словам, подобная сделка была осуществлена волонтерами с солдатами 53 механизированной бригады в Артемовске. Тогда украинские добровольцы вывезли гранаты, стрелковое оружие и патроны. Басурин добавил, что волонтеры из «Армии SOS» ведут переговоры с военными 28 отдельной механизированной бригады о передаче новой партии оружия.Украинская армия за минувшие сутки выпустила по прифронтовым населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 360 боеприпасов. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.«На донецком направлении противник выпустил 4 артснаряда калибром 122 мм, а также 145 мин калибрами 120 мм и 82 мм. На мариупольском противник выпустил 12 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 43 - калибра 122 мм, 155 мин различных калибров, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие», - поведал Басурин.Он также отметил, что под Горловкой с позиций вооруженных сил Украины по территории ДНР выпущено четыре снаряда 122-миллиметровой артиллерии.Более двадцати заявлений в полицию на солдат ВСУ подали за неделю жители подконтрольной силовикам части города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Так, вновь прибывшие военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконно занимают жилые помещения в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем ВСУ - прим. ред.)", - рассказал он.По данным оборонного ведомства Республики, в районный отдел полиции за неделю поступило более двадцати заявлений с обвинением военнослужащих ВСУ в ограблениях.Киевские силовики за минувшие сутки четыре раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Желобок, Фрунзе, Калиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, различных типов гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия.Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

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