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Как сделать малосольные огурцы: рецепт приготовления


Как сделать малосольные огурцы: рецепт приготовления
Если у вас в этом году большой урожай огурцов, обязательно соберите небольшие огурчики и замалосольте их. Уверяем вас - хруст будет стоять на весь дом и от них не останется через пять минут ни следа. Ну хоть снова отбирай огурцы и снова соли.

А если вы еще отварите молодую картошечку, да с мяском или птицей подадите на ужин - восторгу домашних не будет предела. Ведь согласитесь, зачастую обычные огурцы или салат надоедают, а вот огурцы малосольные - никогда не надоедят и их всегда будет казаться мало - мало - мало...

Рецепт малосольных огурцов

Состав:

• огурцы - 2 кг,
• чеснок - 8-10 долек,
• соль - 75 г,
• вода - 1,5 л,
• зонтики укропа,
• листья смородины, хрена, вишни.

Приготовление:

Свежие огурцы вымыть, срезать кончики и замочить на 2 часа в холодной воде. Зелень так же хорошо промыть. Затем на дно банки уложить половину приготовленных специй, плотно уложить огурцы, а сверху оставшуюся часть пряностей и чеснока. Расворить в воде соль.

Кипящим рассолом залить банку с огурцами. Банку накрыть крышкой. Через сутки огурцы можно кушать.


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