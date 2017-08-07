Как сделать малосольные огурцы: рецепт приготовления

Если у вас в этом году большой урожай огурцов, обязательно соберите небольшие огурчики и замалосольте их. Уверяем вас - хруст будет стоять на весь дом и от них не останется через пять минут ни следа. Ну хоть снова отбирай огурцы и снова соли.
А если вы еще отварите молодую картошечку, да с мяском или птицей подадите на ужин - восторгу домашних не будет предела. Ведь согласитесь, зачастую обычные огурцы или салат надоедают, а вот огурцы малосольные - никогда не надоедят и их всегда будет казаться мало - мало - мало...
Свежие огурцы вымыть, срезать кончики и замочить на 2 часа в холодной воде. Зелень так же хорошо промыть. Затем на дно банки уложить половину приготовленных специй, плотно уложить огурцы, а сверху оставшуюся часть пряностей и чеснока. Расворить в воде соль.
Кипящим рассолом залить банку с огурцами. Банку накрыть крышкой. Через сутки огурцы можно кушать.
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