Лунное теневое затмение 7 августа: в ночь на вторник спутник Земли покраснеет





Интересное астрономическое явление ожидает жителей Земли – частичное лунное затмение 7 августа 2017 года совпадет с полнолунием. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в 21:20 по киевскому времени. При благоприятной погоде можно будет наблюдать, как тень от нашей планеты "съест" южную четвертинку полного Месяца, а освещенная часть спутника у границы тени покраснеет, передает Joinfo.ua. Ранее мы рассказывали, чего людям стоит ожидать в этот день.

Частичное затмение нашего спутника

При благоприятной погоде украинцы смогут наблюдать сегодня ночью, как тень от Земли "съест" южную четвертинку полной Луны. А ее освещенная часть возле границы тени покраснеет.

Весь процесс затмения будет проходить в течении двух часов, лучше всего его будет видно в 23:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 22:23.



Затмение будет видно невооруженным глазом





Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, небесное явление можно будет понаблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, конечно, если повезет с погодой и небо не затянут тучи.

Напомним, что следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года. Также землян ожидает 21 августа еще и солнечное затмение. Мы вам рассказывали, чем оно может быть опасно для человека.

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