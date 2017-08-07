Абонплата за газ в Украине: Как ее будут считать и что нужно знать об этом потребителям





"Комиссия определяет только 13% в структуре цены на газ – расходы на транспортировку и распределение", – поясняет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Сейчас украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 6,8 гривни. Чиновники предлагают разделить тариф – за каждый использованный кубометр платить шесть гривен плюс, независимо от объемов потребления, фиксированную сумму ("абонплату"), информирует Joinfo.ua со ссылкой на «Сегодня».

«Плата за транспортировку»

При этом Вовк отмечает: в постановлении слово "абонплата" ни разу не упоминается, нововведение называют "платой за транспортировку и распределение".

"Потребители всегда оплачивают за транспортировку и распределение, и сейчас это есть в тарифе. В структуре цены их доля занимает всего 13%. Это 80 копеек за кубический метр (а шесть гривен за газ как товар, – прим. ред.).

Закон "О рынке газа" предусматривает оплату всех услуг как за мощность. За транспортировку как за мощность, за хранение как за мощность, за распределение как за мощность", – рассказывает в НКРЭКУ.

Оплата за мощность

Введение оплаты за мощность ("абонплаты") – вопрос, решенный законом. Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной.

Все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия, информирует наш журналист Амалия Червинчук.

Около 70% украинских семей используют газ только для приготовления еды. Газовая плита потребляет в среднем 1,2 кубометра в час. А пропускная способность счетчика G1,6 – 2,5 кубометра.

Счетчика с мощность меньше не бывает. То есть украинец по старой методике мог использовать мощность в 1,2 кубометра, а платить как за мощность в 2,5 куба.

В новой методике предлагают для всех, у кого из газовых приборов есть только плита, считать по мощности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. Для примера, по старой методике со счетчиком G1,6 и газовой плитой пришлось бы в столице платить абонплату в 29,3 гривни, по новой еще неутвержденной методике – 11,48 гривни.







Так, семья, которая тратит пять кубометров газа в месяц, сейчас платит 34,3 гривни, а по новой методике будет платить – 41,48 гривни (30 гривен за газ и 11,48 гривни абонплаты).

"Счетчик действительно останется критерием диапазона мощности, но если человек хочет заказать мощность, например, полкуба в час – таких счетчиков нет.

Он просто устанавливает средство дистанционного учета данных и может платить за заказанную мощность", – поясняют в комиссии. Правда, за такое устройство придется платить из собственного кармана.

Для кого выгодна абонплата за газ

А вот для тех украинцев, которые используют газ для отопления, абонплата выгодна. К примеру, владельцам счетчика G4 будут считать мощность в 4 кубометра в час. В Киеве с таким счетчиком абонплата составит 38,2 гривни (без НДС).

Так, сейчас семья в столице, которая сжигает зимой 100 кубометров газа в месяц, должна платить 687 гривен, а после введения абонплаты – 638,2 гривни.

Напомним, в Киеве снова вырастут тарифы на горячую воду. НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду для «Киевэнерго» на 1,6%, но снизила тариф на отопление на 0,2%.

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